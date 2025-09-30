“Gracias a Dios estoy bien”: motorista arrastrado por correntada en Muxbal relata cómo salvó su vida

Pablo Jiménez, el motorista que fue arrastrado por una correntada de agua y lodo en la ruta a Muxbal, contó cómo logró ponerse a salvo, aunque su vehículo sufrió daños de consideración.

El caso se viralizó en redes sociales, donde varios videos muestran el momento en que la corriente lo arrastra junto con su motocicleta.

Jiménez publicó un video en la red social TikTok, en el que explica lo sucedido. “Gracias a Dios estoy bien y logré recuperar la moto, pero con varios daños; principalmente, se le entró agua al motor”, señala el mensaje que acompaña la grabación en la cuenta pablojimenez113.

En el video se escucha al motorista relatar: “Venía en la moto, iba para arriba y me socó el agua, mirá; se llevó la moto, allí está, ve. Me empezó a jalar y lo que hice fue que mejor me tiré porque me estaba llevando con todo y moto. Me tiré para esos muros y me agarré de esa cosa, y la moto se vino desde hasta allá arriba y hasta aquí vino a parar. No sé qué le pasó, pero allí se quedó”.

El pasado lunes, un fuerte aguacero provocó el colapso de la ruta a Muxbal y la carretera a El Salvador, debido a correntadas de lodo y piedra que sorprendieron a automovilistas y motoristas, entre ellos Jiménez, quien fue arrastrado por el agua.

