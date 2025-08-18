Grietas y riesgo de lahares en el volcán de Agua: autoridades llaman a reforzar la prevención y evitar el ascenso

Imágenes satelitales comparadas entre noviembre del 2024 y julio del 2025 revelaron deformaciones en el terreno del volcán de Agua. Estas fueron verificadas con vuelos de dron y reconocimientos en campo, según informó el Insivumeh.

Entre los puntos más afectados se encuentran el sector conocido como Mal Paso, los zanjones La Picha y La Bolsa, así como la ruta de ascenso hacia la cima del coloso.

En la ruta de ascenso se observaron grietas de varios metros de extensión y caída de rocas. Por ello, la Conred recomendó evitar subir al volcán, ya que estas condiciones representan un peligro para visitantes y comunidades cercanas.

Las fracturas detectadas podrían facilitar el desprendimiento de material durante la temporada de lluvias, lo cual aumenta la probabilidad de lahares, es decir, flujos de lodo y escombros. En un escenario de lluvias intensas, se estima que podrían descender hasta 100 mil metros cúbicos de material hacia comunidades y carreteras.

Zonas vulnerables y puntos críticos

El Insivumeh también identificó zonas vulnerables en la desembocadura de varios zanjones de San Juan El Obispo, así como en la ruta RD-SAC-01 y la carretera CA-9 Sur, donde se han delimitado ocho puntos críticos.

La secuencia sísmica registrada desde el 8 de julio en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, habría causado los agrietamientos y movimientos de masa.

El Insivumeh y la Conred instaron a las autoridades locales a tomar medidas preventivas, como restringir el ascenso al volcán durante periodos lluviosos. Además, recomendaron a la población evitar las zonas con grietas y no transitar por cauces o barrancas.

La vocera de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, Valeria Urízar, subrayó que las comunidades de Mal Paso, La Picha y La Bolsa son áreas en riesgo. Indicó que las autoridades deben activar sus planes de respuesta y mantener a la población informada.

“Se recomienda preparar el plan familiar, tener lista la mochila de las 72 horas y, ante cualquier emergencia, llamar al 119”, afirmó.

