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Guatemala alcanzará hasta 39 °C y tendrá lluvias con actividad eléctrica del 17 al 21 de agosto
Calor, humedad y lluvias marcarán el clima en Guatemala del 17 al 21 de agosto, con temperaturas máximas de hasta 39 °C en algunas regiones.
Insivumeh pronostica lluvias con actividad eléctrica y temperaturas de hasta 39 °C, además de posibles crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Ronald Peña R).
El boletín meteorológico, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), señala que del 17 al 21 de agosto se percibirá un ambiente cálido y húmedo durante el día.
En horas de la tarde y noche se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica, mientras que durante la noche y la madrugada se podrían percibir niebla o neblina.
En la meseta central, el Insivumeh pronostica calor durante el día, con incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche y posibilidad de lluvias.
La institución científica explica que las lluvias de la semana se asocian con la entrada de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas, así como con el acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el océano Pacífico.
También alerta de que las lluvias podrían producir crecidas de ríos, deslaves, deslizamientos de tierra y lahares en el área de la cadena volcánica.
Durante el 16 de agosto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registró inundaciones en viviendas en Panzós, Alta Verapaz.
A su vez, se registró el aumento del caudal del río Polochic, en El Estor, Izabal.
Temperaturas máximas
- Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C
- Altiplano central y occidental: entre 25 °C y 30 °C
- Pacífico: entre 36 °C y 38 °C
- Petén: entre 36 °C y 38 °C
- Alta Verapaz: entre 29 °C y 35 °C
- Caribe: entre 32 °C y 34 °C
- Región de la cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C
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