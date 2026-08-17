Guatemala alcanzará hasta 39 °C y tendrá lluvias con actividad eléctrica del 17 al 21 de agosto

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Guatemala alcanzará hasta 39 °C y tendrá lluvias con actividad eléctrica del 17 al 21 de agosto

Calor, humedad y lluvias marcarán el clima en Guatemala del 17 al 21 de agosto, con temperaturas máximas de hasta 39 °C en algunas regiones.

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Clima en Guatemala del 17 al 21 de agosto 2026 Insivumeh

Insivumeh pronostica lluvias con actividad eléctrica y temperaturas de hasta 39 °C, además de posibles crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Ronald Peña R).

El boletín meteorológico, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), señala que del 17 al 21 de agosto se percibirá un ambiente cálido y húmedo durante el día.

En horas de la tarde y noche se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica, mientras que durante la noche y la madrugada se podrían percibir niebla o neblina.

En la meseta central, el Insivumeh pronostica calor durante el día, con incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche y posibilidad de lluvias.

La institución científica explica que las lluvias de la semana se asocian con la entrada de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas, así como con el acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el océano Pacífico.

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También alerta de que las lluvias podrían producir crecidas de ríos, deslaves, deslizamientos de tierra y lahares en el área de la cadena volcánica.

Durante el 16 de agosto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registró inundaciones en viviendas en Panzós, Alta Verapaz.

A su vez, se registró el aumento del caudal del río Polochic, en El Estor, Izabal.

Temperaturas máximas

  • Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C
  • Altiplano central y occidental: entre 25 °C y 30 °C
  • Pacífico: entre 36 °C y 38 °C
  • Petén: entre 36 °C y 38 °C
  • Alta Verapaz: entre 29 °C y 35 °C
  • Caribe: entre 32 °C y 34 °C
  • Región de la cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C
PERSPECTIVA CLIMÁTICA SEMANAL LUNES 17 A VIERNES 21 DE AGOSTO 2026Download

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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