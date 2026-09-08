Guatemala desciende en las pruebas Pisa y tiene los resultados más bajos de América Latina

En el 2025, los adolescentes guatemaltecos de 15 años mostraron menor capacidad para comprender textos, razonar científicamente y resolver problemas matemáticos en comparación con los promedios alcanzados hace tres años.

Los resultados de las pruebas internacionales Pisa publicados recientemente muestran un retroceso drástico en Lectura, considerable en Ciencias y más moderado en Matemática, áreas fundamentales para que los estudiantes logren desenvolverse en la vida adulta.

En Lectura, los estudiantes alcanzaron un puntaje de 337, lo que marca un descenso de 37 puntos al comparar el resultado con el de la evaluación del 2022, cuando llegaron a 374 puntos.

Como referencia, 20 puntos representan aproximadamente el aprendizaje esperado durante un año a esta edad. Esta equivalencia permite dimensionar la magnitud de las caídas, pero no significa que cada estudiante haya “perdido” literalmente un año de aprendizaje.

Lo mismo ocurrió en Ciencias: hubo una fuerte caída al pasar de 373 puntos en la prueba anterior a 351 puntos en la actual. Es una merma de 22 puntos.

En Matemática también hay un retroceso, aunque menos marcado. En el 2022, el resultado fue de 344 puntos y ahora es de 334. Se perdieron 10 puntos, que se pueden traducir en medio año de aprendizaje.

El país había logrado mejorar sus resultados entre la primera evaluación (2017) y la segunda (2022), pues subió cinco puntos en Lectura, 10 en Matemática y ocho en Ciencias. Pero esa tendencia se rompió con las puntuaciones que los estudiantes obtuvieron en la prueba del año pasado.

De acuerdo con el informe, Guatemala figura entre los sistemas con menor desempeño de América Latina en las tres áreas evaluadas.

En Lectura aparece en la posición 84 de los países que participaron en Pisa, mientras que en Matemática está en la 86 y en Ciencias figura en la 87.

Sobre la prueba

Este año participaron 91 países en las pruebas Pisa y Guatemala lo hace por tercera vez en la medición realizada por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés). Según información del Ministerio de Educación (Mineduc), se examinaron 2 mil 125 estudiantes de 85 establecimientos.

Las pruebas Pisa se aplican cada tres años en países de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en aquellos que quieran sumarse. Estas miden el nivel de algunas habilidades y conocimientos de los estudiantes en Lectura, Matemática y Ciencias y no se centran únicamente en los contenidos curriculares, pues la intención es saber qué tanto pueden aplicarlos a contextos reales fuera de las aulas.

En la evaluación se incluye únicamente a estudiantes de 15 años, tanto de centros educativos públicos como privados.