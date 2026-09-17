Guatemala registra tres temblores en las últimas horas, uno de ellos de magnitud 4.7

La información del Insivumeh detalla que en las últimas horas se han registrado tres sismos de magnitud superior a 3, con epicentro en el océano Pacífico.

Uno de los temblores ocurrió a las 6.41 horas de este jueves 17 de septiembre, con magnitud 3.2. El epicentro se localizó en el Pacífico mexicano, a una profundidad de 33.48 kilómetros.

Otro movimiento telúrico ocurrió a las 23.26 horas del miércoles 16 de septiembre, con una profundidad de 41.92 kilómetros y magnitud 4.5.

De acuerdo con el reporte, otro sismo fue detectado a las 23.24 horas del miércoles. Esta vez, la magnitud alcanzó 4.7.

El último recuento del Insivumeh da cuenta de que en el 2026 se han registrado 5 mil 775 sismos, de los cuales 142 han sido sensibles.

La mayoría de los temblores ha ocurrido en el océano Pacífico, en la fosa Mesoamericana.

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