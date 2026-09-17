Guatemala registra tres temblores en las últimas horas, uno de ellos de magnitud 4.7

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Guatemala registra tres temblores en las últimas horas, uno de ellos de magnitud 4.7

Tres temblores han sido registrados por el Insivumeh, con epicentro en el océano Pacífico.

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TEMBLOR EN GUATEMALA 17-9-26

Imagen muestra el epicentro del temblor registrado este 17 de septiembre en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por Insivumeh)

La información del Insivumeh detalla que en las últimas horas se han registrado tres sismos de magnitud superior a 3, con epicentro en el océano Pacífico.

Uno de los temblores ocurrió a las 6.41 horas de este jueves 17 de septiembre, con magnitud 3.2. El epicentro se localizó en el Pacífico mexicano, a una profundidad de 33.48 kilómetros.

Otro movimiento telúrico ocurrió a las 23.26 horas del miércoles 16 de septiembre, con una profundidad de 41.92 kilómetros y magnitud 4.5.

De acuerdo con el reporte, otro sismo fue detectado a las 23.24 horas del miércoles. Esta vez, la magnitud alcanzó 4.7.

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El último recuento del Insivumeh da cuenta de que en el 2026 se han registrado 5 mil 775 sismos, de los cuales 142 han sido sensibles.

La mayoría de los temblores ha ocurrido en el océano Pacífico, en la fosa Mesoamericana.

Para leer más: ¿Qué hacer durante un temblor? Guía práctica para evacuar sin riesgos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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