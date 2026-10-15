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Guatemala registra tres temblores en pocas horas: dónde ocurrieron y cuál fue el de mayor magnitud
El Insivumeh registra tres sismos este 15 de octubre y detalla cuál fue el de mayor magnitud.
Mapa muestra epicentro del temblor en Guatemala el 15 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen del Insivumeh)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró tres sismos con epicentro en distintos puntos durante las primeras horas de este jueves 15 de octubre.
El primer sismo ocurrió a las 2.50 horas, con epicentro en Quiché, magnitud de 3.3 y profundidad de tres kilómetros.
El segundo movimiento telúrico se registró a las 5.43 horas, con magnitud de 4.4, epicentro en el océano Pacífico y profundidad de 38 kilómetros.
Según el reporte, otro sismo de magnitud 4.1 ocurrió a las 6.55 horas, con epicentro frente a las costas de Suchitepéquez y profundidad de 20 kilómetros.
Guatemala ha registrado actividad sísmica constante durante los últimos días, aunque no todos los temblores han sido sensibles para la población. En las últimas 24 horas se han registrado 41 sismos, de los cuales ninguno ha sido sensible.
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De acuerdo con el Insivumeh, en lo que va del 2026 se han contabilizado 6 mil 555 sismos, de los cuales 151 han sido sensibles en el territorio nacional.
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