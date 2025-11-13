Guatemala vs Panamá: Canaleros salen hacia el estadio de El Trébol custodiados como si cruzaran zona de guerra

Un despliegue de seguridad considerado excesivo marcó este jueves 11 de noviembre la salida de la Selección Nacional de Panamá rumbo al estadio de El Trébol, donde enfrentará a la Azul y Blanco en un partido de eliminatorias mundialistas.

Un video difundido por Guatevisión muestra cómo el bus que transportaba al combinado canalero fue escoltado por varias patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), unidades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y lo que parece ser seguridad privada. La escena llamó la atención por su magnitud, poco usual en desplazamientos deportivos.

El operativo incluyó el cierre parcial de la calzada Roosevelt en dirección a El Trébol, lo que afectó el tránsito en esa zona por al menos 30 minutos.

Estas medidas se tomaron luego de que funcionarios panameños denunciaran un supuesto ambiente “hostil” tras la llegada de aficionados guatemaltecos al Aeropuerto La Aurora, donde se lanzaron consignas y se quemaron carteles contra los visitantes.

El presidente panameño José Raúl Mulino y el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc Jr., exigieron públicamente al Gobierno de Guatemala garantizar la integridad del equipo.

El despliegue fue criticado en redes sociales por usuarios que lo consideraron desproporcionado, más aún cuando no se reportaron incidentes graves. Aficionados locales aseguraron que las expresiones en el aeropuerto fueron parte del folclore futbolero y no representaban una amenaza real.

Video cortesía de Obdulio Cifuentes

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

