Guatemaltecos critican a funcionarios del Gobierno que no hacen fila en puesto de vacunación y exigen respeto

Guatemaltecos que este jueves 6 de enero llegaron al puesto de vacunación de la Plaza de la Constitución se quejaron porque deben esperar hasta cuatro horas bajo el sol para acceder a la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que funcionarios del Gobierno pasan sin esperar un solo minuto.

“No nos están atiendo como debe ser. Estamos aquí desde las 8 de la mañana y nos dicen que van a habilitar otra mesa y están va de pasar a los de cuello blanco -funcionarios- y nosotros no podemos pasar. Es mucho tiempo el que nos tienen acá parados por otras personas que tienen cuello que si las dejan entrar. Todos somos guatemaltecos y a todos no deben atender como debe de ser”, dijo una vecina que no se identificó.