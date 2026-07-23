¿Habrá clases el viernes? Mineduc toma medidas ante posibles manifestaciones por el alza en los combustibles

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que los padres, madres o encargados podrán decidir si los estudiantes asisten o no a clases el viernes 24 de julio, como medida preventiva ante las posibles manifestaciones convocadas en distintos puntos del país en rechazo al incremento en el precio de los combustibles.

La disposición aplica únicamente para esa fecha y abarca los establecimientos educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales.

Según la cartera, la decisión responde al riesgo de que las movilizaciones afecten la circulación y dificulten el traslado de los estudiantes hacia los centros educativos.

"Como medida preventiva y ante el riesgo de disrupciones que puedan afectar la movilidad en distintos puntos del país, los padres, madres o encargados podrán decidir si los estudiantes asisten o no a los centros educativos, especialmente cuando las condiciones de desplazamiento representen una dificultad", indicó el Mineduc.

La institución recomendó a la comunidad educativa mantenerse informada por medio de sus canales oficiales y priorizar, en todo momento, la seguridad de los estudiantes.

PMT prevé complicaciones en el tránsito

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala prevé complicaciones en la circulación vehicular este viernes debido a marchas, caravanas y concentraciones convocadas por distintas organizaciones que rechazan el incremento en el precio de los combustibles.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que las autoridades de tránsito mantienen un monitoreo constante de las convocatorias difundidas en redes sociales y recomendaron a los automovilistas extremar las precauciones desde las primeras horas del día.

De acuerdo con Montejo, el mayor impacto en la movilidad podría comenzar a partir de las 7 horas en las conexiones de la ruta al Pacífico con la calzada Aguilar Batres, la calzada Roosevelt, el tramo comprendido entre el Molino de las Flores y el Trébol, así como entre el Trébol y la avenida Bolívar.

Añadió que la situación podría complicarse a partir de las 10 horas en el Centro Histórico, donde, según la información recopilada por la PMT, podrían desarrollarse concentraciones frente al Congreso de la República, Casa Presidencial y el Palacio Nacional de la Cultura.

El portavoz indicó que la PMT mantendrá información constante sobre el desarrollo de las movilizaciones y las rutas afectadas, además de orientar a los conductores sobre vías alternas para reducir los congestionamientos.

Entre las rutas recomendadas figuran la calzada San Juan, el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, el tramo vehicular de la colonia Las Charcas, la avenida Petapa, la calzada Atanasio Tzul, la 20 calle de la zona 10, el bulevar Los Próceres, la ruta al Atlántico, la calzada La Paz, el bulevar Austriaco, la avenida Elena y la avenida del Cementerio.

Alza en los combustibles

Las manifestaciones han sido convocadas en medio del incremento sostenido en los precios de los combustibles registrado durante las últimas semanas.

Según el monitoreo más reciente del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el área metropolitana el galón de gasolina superior se cotiza, en promedio, a Q41.07 en modalidad de autoservicio y a Q42.10 en servicio completo.

La gasolina regular registra un precio promedio de Q40.07 en autoservicio y de Q41.08 en servicio completo.

El diésel alcanza un promedio de Q42.26 por galón en autoservicio y de Q43.19 en servicio completo, por lo que en algunas estaciones de servicio supera los Q43 por galón.

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