Hasta cuándo se puede pagar el impuesto de circulación 2026 en Guatemala

Los propietarios de vehículos en Guatemala tienen hasta el 31 de julio próximo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) correspondiente al 2026 y evitar multas, intereses y otros recargos por incumplimiento.

Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), alrededor de 2.2 millones de vehículos ya tienen pagado el impuesto, lo que equivale al 33.15% del parque vehicular activo del país, que supera los 6.6 millones de unidades.

La institución informó, además, que la recaudación acumulada al 9 de junio asciende a Q573.49 millones, equivalente al 38.40% de la meta de Q1,495.13 millones proyectada para este año.

Las autoridades recordaron que el trámite puede efectuarse en línea en menos de cinco minutos.

Cómo pagar el impuesto de circulación en línea

Antes de efectuar el pago, el contribuyente debe generar el formulario SAT-4091, que valida la información del vehículo. Este trámite puede realizarse desde la Agencia Virtual de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) o en Declaraguate.

Formulario SAT-4091 desde la Agencia Virtual

La principal ventaja de esta opción es que no se requiere ingresar el NIT ni el número de placa, ya que el sistema identifica automáticamente los datos del usuario.

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT con NIT o CUI y contraseña. Dirigirse al menú Servicios Tributarios. Seleccionar Declaraguate. Generar el formulario y completar el proceso. Revisar el monto por pagar y congelar el formulario para generar la boleta SAT-2000. Efectuar el pago mediante banca en línea o en una entidad bancaria autorizada. Una vez acreditado el pago, consultar los vehículos en la Agencia Virtual y descargar los distintivos electrónicos, incluida la calcomanía de circulación.

Formulario SAT-4091 desde Declaraguate

Ingresar a Declaraguate y, en la sección Vehículos, seleccionar el formulario SAT-4091 – ISCV. Completar el captcha de seguridad. Ingresar el tipo de placa, el número de placa y el NIT del propietario. Presionar Buscar y verificar que los datos correspondan al vehículo. Congelar el formulario e ingresar un correo electrónico para recibir la información del trámite. Imprimir la boleta SAT-2000 o utilizar los datos para efectuar el pago mediante banca en línea o en agencias bancarias autorizadas. Una vez acreditado el pago, consultar e imprimir la calcomanía electrónica desde los servicios de vehículos de la SAT.

Formas de pago del impuesto de circulación del 2026

Actualmente, la SAT ofrece cuatro modalidades de pago para facilitar el cumplimiento del tributo.

Pago en agencias bancarias

Presentar la boleta SAT-2000

Realizar el pago correspondiente

Pago por banca virtual

Ingresar a la banca en línea del banco

Seleccionar Declaraguate

Elegir la cuenta o tarjeta que se debitará

Ingresar el número del formulario SAT-4091 y confirmar el pago

Pago con tarjeta de crédito o débito

Acceder al portal de la SAT

Ingresar a Servicios Tributarios / Neoservicios

Registrarse y asociar la tarjeta, si es necesario

Seleccionar Pago de impuestos e ingresar los datos del formulario SAT-4091

Pago en cajeros 5B

Disponible únicamente para tarjetahabientes de Banrural y del Crédito Hipotecario Nacional (CHN):

Seleccionar Pago de servicios, impuestos y donaciones. Elegir Pagos varios. Seleccionar Servicios SAT. Elegir la opción Pago formulario SAT-2000 / SAT-Declaraguate. Ingresar el número del formulario SAT-4091 y finalizar.

Cómo imprimir la calcomanía electrónica de circulación

Una vez efectuado el pago, el sistema permite descargar la calcomanía electrónica. Este trámite únicamente puede gestionarse en el portal de la SAT, en la sección Consulta de Vehículos.

Ingresar al sitio web de la SAT, en la opción Impresión de calcomanía. Introducir el número de placa y el NIT. Hacer clic en Consultar. Si el pago está registrado, aparecerá el monto de Q0.00 y la opción para descargar el archivo en PDF.

Desde febrero del 2025, tras las reformas a la Ley de Tránsito, ya no es obligatorio imprimir ni colocar la calcomanía en el parabrisas o en la placa. Su presentación, digital o impresa, es válida ante las autoridades.

La SAT recomienda guardar el archivo en el teléfono celular y tomar precauciones si se almacena en la nube, ya que, sin conexión a internet, no podrá mostrarse durante un retén.

Las estadísticas de la SAT indican que enero, junio y julio concentran los mayores niveles de pago de este tributo. La entidad recuerda, además, que quienes pagaron el impuesto en el 2025 mantienen vigente la tarjeta y la calcomanía de circulación hasta el 31 de julio del 2026.