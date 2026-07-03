Economía
Impuesto de Circulación: casi 6 de cada 10 vehículos aún no han pagado a un mes del vencimiento
Más de 4 millones de vehículos aún tienen pendiente el pago del Impuesto de Circulación 2026, según datos de la SAT.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a los conductores para que paguen el impuesto de circulación en el plazo establecido y así eviten multas y recargos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
A un mes de que venza el plazo para cancelar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reporta que cerca del 60% del parque vehicular activo aún no ha cumplido con esta obligación. La fecha límite para realizar el pago es el 31 de julio.
Al 30 de junio, la SAT informó que ha recaudado Q690.36 millones, equivalente al pago realizado por el 40.44% de los vehículos registrados en el país.
Esto significa que casi seis de cada diez vehículos aún tienen pendiente cancelar el impuesto, por lo que la administración tributaria reiteró el llamado a realizar el trámite antes del vencimiento para evitar sanciones.
Parque vehicular
Según los datos oficiales, el parque vehicular activo está integrado por:
- 3.4 millones de motocicletas
- 2.8 millones de vehículos
- 428 mil 676 camiones
¿Qué ocurre si no paga antes del 31 de julio?
La SAT recordó que quienes no cancelen el Impuesto de Circulación dentro del plazo establecido deberán asumir las sanciones previstas en la ley.
Entre ellas se encuentran:
- Multa equivalente al 100% del valor del impuesto, la cual puede reducirse al 75% si el contribuyente realiza el pago de forma voluntaria.
- Intereses por mora, calculados con una tasa anual del 12.65%, aplicada diariamente hasta que se regularice el pago.
La institución reiteró que el trámite puede efectuarse en línea mediante sus plataformas electrónicas y recomendó no esperar a los últimos días de julio para evitar inconvenientes o saturación en los sistemas de pago.
¿Cómo pagar el impuesto en línea?
La SAT indicó que el proceso puede realizarse a través de la Agencia Virtual o Declaraguate siguiendo estos pasos:
Agencia Virtual
- Ingrese a la Agencia Virtual de la SAT con su NIT o CUI y contraseña.
- Diríjase al menú Servicios Tributarios y seleccione Declaraguate.
- Genere el formulario SAT-4091, correspondiente al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV).
- Ingrese el número de placa y verifique los datos del vehículo.
- Revise el monto a pagar y congele el formulario para generar la boleta SAT-2000.
- Realice el pago mediante banca en línea o en una entidad bancaria autorizada.
- Una vez acreditado el pago, puede consultar sus vehículos en Agencia Virtual y descargar los distintivos electrónicos, incluida la calcomanía de circulación.
En Declaraguate
- Ingresar a Declaraguate y seleccionar el formulario SAT-4091 de Impuesto Sobre Circulación de Vehículos.
- Ingresar el número de placa y el NIT del propietario del vehículo.
- Verificar que los datos desplegados correspondan al vehículo y seleccionar la opción "Validar".
- Congelar el formulario e ingresar un correo electrónico para recibir la información del trámite.
- Generar e imprimir la boleta SAT-2000 o utilizar los datos para efectuar el pago mediante banca en línea o en agencias bancarias autorizadas.
- Una vez acreditado el pago, el usuario puede consultar e imprimir su calcomanía electrónica desde los servicios de vehículos de la SAT.