Impuesto de Circulación: casi 6 de cada 10 vehículos aún no han pagado a un mes del vencimiento

A un mes de que venza el plazo para cancelar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reporta que cerca del 60% del parque vehicular activo aún no ha cumplido con esta obligación. La fecha límite para realizar el pago es el 31 de julio.

Al 30 de junio, la SAT informó que ha recaudado Q690.36 millones, equivalente al pago realizado por el 40.44% de los vehículos registrados en el país.

Esto significa que casi seis de cada diez vehículos aún tienen pendiente cancelar el impuesto, por lo que la administración tributaria reiteró el llamado a realizar el trámite antes del vencimiento para evitar sanciones.

Parque vehicular

Según los datos oficiales, el parque vehicular activo está integrado por:

3.4 millones de motocicletas

2.8 millones de vehículos

428 mil 676 camiones

¿Qué ocurre si no paga antes del 31 de julio?

La SAT recordó que quienes no cancelen el Impuesto de Circulación dentro del plazo establecido deberán asumir las sanciones previstas en la ley.

Entre ellas se encuentran:

Multa equivalente al 100% del valor del impuesto , la cual puede reducirse al 75% si el contribuyente realiza el pago de forma voluntaria.

, la cual puede reducirse al si el contribuyente realiza el pago de forma voluntaria. Intereses por mora, calculados con una tasa anual del 12.65%, aplicada diariamente hasta que se regularice el pago.

La institución reiteró que el trámite puede efectuarse en línea mediante sus plataformas electrónicas y recomendó no esperar a los últimos días de julio para evitar inconvenientes o saturación en los sistemas de pago.

¿Cómo pagar el impuesto en línea?

La SAT indicó que el proceso puede realizarse a través de la Agencia Virtual o Declaraguate siguiendo estos pasos:

Agencia Virtual

Ingrese a la Agencia Virtual de la SAT con su NIT o CUI y contraseña. Diríjase al menú Servicios Tributarios y seleccione Declaraguate. Genere el formulario SAT-4091, correspondiente al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV). Ingrese el número de placa y verifique los datos del vehículo. Revise el monto a pagar y congele el formulario para generar la boleta SAT-2000. Realice el pago mediante banca en línea o en una entidad bancaria autorizada. Una vez acreditado el pago, puede consultar sus vehículos en Agencia Virtual y descargar los distintivos electrónicos, incluida la calcomanía de circulación.

En Declaraguate