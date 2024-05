Médica infectóloga Nancy Sandoval desvanece dudas que rodean a la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca, que ya no será comercializada.

Hace unos días trascendió que AstraZeneca retirará del mercado mundial la vacuna que creó para combatir el virus del covid-19, la razón que argumenta la empresa es que el requerimiento del biológico se desplomó. Pero en ese escenario se escucha de demandas por casos de trombosis como un posible evento adverso causado por este fármaco.

En el país, según el Tablero de la Situación covid-19 en Guatemala, se administraron 4 millones 490 mil 84 dosis de AstraZeneca (AZ), entre primera y segunda dosis, y los refuerzos. Los números indican que fue la segunda marca más usada en el país para proteger a la población contra el coronavirus, razón por la que esos probables efectos secundarios causan preocupación entre los guatemaltecos.

La infectóloga Nancy Sandoval, de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas -AGEI- y profesora titular de Medicina Interna de la Universidad Rafael Landívar y Chair de OWSD capítulo Guatemala, da respuesta a varias interrogantes sobre el tema.

Con el retiro de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca del mercado ¿hay motivos para que la población esté preocupada por posibles efectos secundarios?

No. Hay que destacar que todas las vacunas covid-19 han mostrado un perfil de seguridad impresionante, estudiado bajo los estándares más altos y que aún siguen bajo vigilancia. Los ensayos clínicos de fase 3 demostraron que la vacuna era segura y eficaz.

Es importante recordar que esta plataforma de vacuna no sólo fue muy útil y accesible a la población y oportuna, sino que salvó millones de vidas justamente en un momento en que la necesitábamos, que fue en la emergencia del virus SARS-Cov-2, el cual no conocíamos y para el que no teníamos defensas.

El covid-19 estaba matando a una de cada ocho personas infectadas mayores de 75 años y a uno de cada mil infectados sintomáticos mayores de 40 años.

Ahora vemos que no hay interés comercial (de AstraZeneca) en su actualización y así tener una flexibilidad para adaptarse a las actuales y próximas variantes, como sí ha sucedido con otras plataformas.

¿Cuál es la probabilidad de que una persona sufra de trombosis luego haber recibo la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19?

Los beneficios de la vacunación contra covid-19 superan los riesgos asociados a efectos secundarios extremadamente raros.

En febrero de 2021, a través del seguimiento estricto que se hace a los pacientes, se informaron posibles efectos adversos, como coágulos sanguíneos, y fue reportado en declaraciones tras observación y análisis por parte de organismos como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales enfatizaron que los beneficios superaban los riesgos.

Los datos confirmaron que el riesgo de coágulos era significativamente menor con la vacuna covid que con la infección por covid-19.

La Fundación Británica del Corazón describió que por cada 10 millones de personas vacunadas había 66 casos de coágulos en las venas y siete casos raros en el cerebro, mientras que la infección por covid-19 ocasionaba 12 mil 614 casos adicionales de trombosis en las venas y 20 casos cerebrales.

Para tener en cuenta el riesgo de trombosis, la píldora anticonceptiva combinada -prescrita de forma generalizada a las mujeres- tiene un riesgo de formación de coágulos de aproximadamente uno en cada mil casos.

En las pacientes que reciben terapia hormonal posmenopáusica, alrededor de una de cada 300 presentan probabilidad de desarrollar un coágulo sanguíneo cada año, y no por ello se desaconseja su uso, sino que se revisa con detalle el historial y se da seguimiento.

¿Al cuánto tiempo de haberse vacunado una persona podría presentar una trombosis o cualquier otro efecto secundario atribuible al biológico de AstraZeneca?

Trombosis se refiere a la formación de un coágulo de sangre. La trombosis grave posterior a vacunación es un evento extremadamente raro, se estima que se reporta un caso por cada 100 mil personas que reciben una vacuna de plataforma de vector viral.

Un estudio de EE. UU. estimó que el riesgo de trombosis del seno venoso cerebral asociado con la infección por SARS-CoV-2 es aproximadamente siete veces mayor que el asociado con las vacunas contra covid-19, y no fue posible comparar (los resultados) con la vacuna de AZ porque esta no se utiliza en los EE. UU.

La trombosis severa se ha descrito cuando sucede luego de días a semanas de haber recibido (la vacuna) y no luego de años.

Debemos destacar los beneficios de las vacunas en la prevención del covid-19, y que las complicaciones graves asociadas con la enfermedad superan con creces cualquier efecto secundario conocido actualmente.

¿Es mayor el riesgo de sufrir una trombosis al enfermarse de covid-19 que por haberse vacunado?

Así es, el riesgo de sufrir una trombosis posterior a covid es mayor. La trombosis, especialmente la más frecuente que sucede en las venas, es una de las complicaciones graves que pueden aparecer en los pacientes que sufren covid-19.

Estas complicaciones son provocadas por la activación desmedida del sistema inmunitario en la lucha contra el virus y en ocasiones se resuelven con tratamiento médico, en algunos casos requieren intervención quirúrgica.

Los datos actuales indican que hasta la mitad de los pacientes graves o críticos presentan casos de trombosis, ya sea arterial o venosa.

Hay estudios que muestras que luego de covi-19 aumenta el riesgo de desarrollar trombosis profunda (coágulos de sangre en la pierna) dentro de un período de tres meses posterior a la infección, riesgo incrementado de desarrollar embolia pulmonar o migración de un trombo hasta pulmones en el período de hasta seis meses después de la infección y sangrado interno como derrame cerebral hasta dos meses luego del covid.

Cuando compararon los riesgos de presentar coágulos de sangre posterior a covid con el riesgo normal evidenciaron que 4 de cada 10 mil pacientes con covid desarrollaron trombosis venosa profunda en comparación con 1 de cada 10 mil que no tenía covid.

Todas las vacunas y medicamentos tienen algunos efectos secundarios, pero con los datos actuales podemos ver que los riesgos de complicaciones por covid-19 son mucho mayores que los extremadamente raros que pueden ocasionar las vacunas.

¿Puede la población confiar en que las vacunas anticovid y otras contra cualquier enfermedad son seguras?

Puede estar tranquila porque el perfil de seguridad de las vacunas covid-19 es bueno y en el mundo se sigue vigilando como se hace con todas las vacunas. Los efectos secundarios deben equilibrarse continuamente con los beneficios esperados en la prevención de enfermedades.

Hay que reportar eventos supuestamente atribuibles a las vacunas y las autoridades deben continuar y fortalecer la observación y análisis de estos eventos, pues una fuerte vigilancia permite contar con información que nos permite evidenciar cómo va la situación.

Recordar que en el país no contamos con vacunas covid de AZ desde febrero del 2022, y que en 2023 únicamente tuvimos dosis limitadas a donación y fueron de tipo ARNm que también tienen un buen perfil de seguridad y se siguen administrando en el mundo.

Un llamado a la población a informarse de fuentes oficiales, documentadas, pues la vacunación salva vidas, previene enfermedades y complicaciones que pueden ser fatales, y muchas de ellas no han aparecido gracias a coberturas de vacunación mayores al 95%, pero si permanecen bajas corremos el riesgo de la reintroducción de padecimientos ya eliminadas o la emergencia de brotes, como el sarampión.