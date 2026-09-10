¿Hay riesgo de una erupción volcánica en Jalapa? Esto aclara la Conred sobre la alerta que circula en redes

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) desmintió este jueves 10 de septiembre la información que circula en redes sociales sobre una supuesta falla sísmica en el área de Jalapa y su posible relación con actividad eruptiva.

Las publicaciones difundidas en redes sociales mencionan supuestos movimientos sísmicos de baja intensidad, así como emisión de vapor y columnas de humo sobre el cráter del volcán.

Sin embargo, la Conred aseguró que la información es falsa y pidió a la población evitar la difusión de contenido procedente de fuentes no verificadas, debido a que puede generar confusión o alarma.

Valeria Urizar, vocera de la Conred, señaló: “La información que circula en redes sociales sobre una supuesta falla sísmica y posible erupción volcánica en Jalapa es falsa”.

La institución también recomendó consultar únicamente sus cuentas oficiales y las del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para obtener información relacionada con este tipo de fenómenos.

Asimismo, indicó que ante cualquier emergencia o desastre la población puede comunicarse al número nacional de emergencias 119. La Conred reiteró el llamado a no compartir información que carezca de verificación y que pueda provocar alarma o confusión entre la población.

⚠️ INFORMACIÓN FALSA | La SE-CONRED aclara que la información que circula sobre una supuesta “falla sísmica y posible erupción volcánica en Jalapa” es falsa. No compartas contenido de fuentes no verificadas que pueda generar confusión o alarma en la población.



Infórmate… pic.twitter.com/BhylYzejH8 — CONRED (@ConredGuatemala) September 10, 2026

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