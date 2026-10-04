Más lluvia eleva el embalse de Chixoy, pero no basta para aumentar su generación

Con las lluvias registradas en el país durante las últimas dos semanas, subió el nivel del embalse de Chixoy. Sin embargo, el aumento aún no es suficiente para incrementar la generación actual de la planta y, al mismo tiempo, reservar agua para cubrir la época seca de finales de este año y el verano del próximo, como regularmente se hace con esta hidroeléctrica, explicó Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas.

El embalse de Chixoy se mantuvo durante septiembre en alrededor de 776.67 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero con las lluvias recientes subió más de nueve metros y llegó a 785.91 msnm el viernes 2 de octubre del 2026.

El nivel mínimo para operar es de 772 msnm y el máximo, de 803.05 msnm. En un invierno normal, el agua llega al nivel máximo.

Chixoy es la hidroeléctrica más grande del país, con capacidad de 271 megavatios, y cuenta con un embalse de regulación anual que permite reservar agua para continuar generando y aportando energía al país durante la época seca.

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas y presidente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), explicó que las lluvias recientes han representado un alivio, pero todavía son insuficientes. Por ello, el programa de operación de la hidroeléctrica no supera el 25% de su capacidad, con el objetivo de optimizar el recurso y dar soporte al Sistema Nacional Interconectado.

“Se opera según lo programado para esta condición de sequía”, pero es más bajo que en inviernos normales, agregó.

Según datos del Inde divulgados a inicios de septiembre, el déficit de lluvia y, por consiguiente, de los caudales en la cuenca hidrográfica del río Chixoy había incidido en que la generación se redujera más del 20% durante el 2026 respecto de lo planificado. Comparado con un invierno normal, se estima una merma de al menos 15% en la producción de energía eléctrica este año.

Niveles del embalse de la hidroeléctrica Chixoy al 2 de octubre del 2026, y comparación con el comportamiento de otros años. (Foto, Prensa Libre: Inde).

En la cuenca hidrográfica del río Chixoy, el déficit de lluvia y caudal durante el presente año hidrológico se situó en 80% en agosto y, hasta el 9 de septiembre, alcanzaba el 90%, añadió la institución. Posteriormente comenzaron las lluvias.

Aún no deciden emergencia

El ministro anunció el 22 de septiembre que, después de que el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) les informó acerca de la situación del sistema eléctrico del país, se analiza la posibilidad de declarar emergencia en el sistema eléctrico del país.

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Para ello se solicitó al AMM (entidad que opera el sistema eléctrico) que comunicara oportunamente al Ministerio de Energía y Minas (MEM) cuáles son las condiciones que deben cumplirse para considerar una emergencia debido al déficit de lluvia y otros factores, así como el momento recomendable para implementarlo si es necesario.

Barrios explicó que las lluvias reducen la contingencia por la falta de agua que se experimentaba. El embalse de Chixoy ha recuperado parte de su nivel, aunque todavía se encuentra lejos del máximo de 803.05 msnm.

Agregó que se debe mantener la precaución porque según los pronósticos continuarán las condiciones del fenómeno de El Niño, aunque la recuperación del embalse brinda mayor resiliencia al sistema eléctrico.

El caudal en el río ha variado entre 50, 70 y 80 metros cúbicos por segundo en las últimas semanas, pero Chixoy necesita caudales de 500 metros cúbicos por segundo, por lo que el volumen actual todavía es insuficiente, agregó.

Aporte de las hidroeléctricas

Basado en datos divulgados por la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), la participación de las hidroeléctricas en la generación total del país aumentó 15.54 puntos porcentuales entre finales de agosto y finales de septiembre.

Estos fueron los aportes semanales:

Del 23 al 29 de agosto: 24.44%.

Del 30 de agosto al 5 de septiembre: 21.60%.

Del 6 al 12 de septiembre: 21.33%.

Del 13 al 19 de septiembre: 25.09%.

Del 20 al 26 de septiembre: 39.98%.

Ante la reducción del aporte de las hidroeléctricas fue necesario recurrir a generadoras que utilizan otros recursos. Entre estos se encuentra el carbón, cuya participación llegó a superar el 51% en la primera semana de agosto, mientras que el búnker alcanzó hasta el 15% de la generación semanal.