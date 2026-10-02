Hospital contra el cáncer comenzará a construirse 32 meses después de aprobado el decreto que ordena la obra

El decreto 7-2024 entró en vigor en abril de ese año y establece la creación de un Hospital Especializado contra el Cáncer. Treinta y dos meses después comenzará la construcción con apoyo y financiamiento de la República de China Taiwán.

El terreno donde será construido se ubica en la 8a. calle, entre 10a. y 15 calles, zona 13 capitalina, y este 2 de septiembre se develó la maqueta del diseño. En el evento participaron el presidente Bernardo Arévalo; el canciller de la República de China Taiwán, Lin Chia-lung; el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y la delegación de ambos gobiernos.

La primera piedra se colocará en diciembre del 2026 y la obra finalizará 35 meses después, según la previsión de la empresa OECC, a la que se le adjudicó el evento y que fue responsable de la construcción del Hospital Nacional de Chimaltenango y del edificio de Neonatología del Hospital General San Juan de Dios.

El hospital estará compuesto por dos edificios de cuatro niveles —15 mil metros cuadrados de construcción—. Este llevará el nombre de la médica y diputada Lucrecia Hernández Mack, quien trabajó e impulsó el decreto 7-2024. Ella falleció de cáncer en septiembre del 2023, seis meses antes de que el Congreso de la República aprobara la ley de urgencia nacional.

La norma establece que este será un hospital de referencia nacional para atender a pacientes oncológicos y que deberá contar con una unidad de radioterapia, que hace falta en el servicio de salud pública.

Barnoya explicó que el proyecto del Hospital Especializado contra el Cáncer es llave en mano y tiene un costo de US$35 millones. Garantizó que la construcción continuará pese al cambio de gobierno en el 2028, como lo establece el convenio firmado con Taiwán en febrero del 2026, el cual también especifica la inversión de US$7 millones para la compra de dos aceleradores lineales para radioterapia.

El canciller Lin Chia-lung señaló que, además de apoyar la construcción, la República de China Taiwán donará a Guatemala medicamentos contra el cáncer y promoverá acciones para la prevención y el control de la enfermedad, así como la capacitación de personal médico y de enfermería en el área oncológica.

Arévalo mencionó que este será un hospital diseñado para atender el cáncer en todas sus etapas, desde el diagnóstico hasta el acompañamiento integral a las personas, esto incluye, cuidados paliativos.

Detalles del hospital

El terreno donde se construirá el Hospital Especializado contra el Cáncer colinda con el Aeropuerto Internacional La Aurora; el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh); el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y la Liga contra el Cáncer.

Durante mayo del 2025, el Ministerio de Salud solicitó la adscripción de una fracción de dicho terreno, que mide 11 mil 419.03 metros cuadrados y es parte de una finca propiedad de la Nación.

El hospital tendrá cuatro pisos y contará con espacios para radioterapia en los que se instalarán cuatro aceleradores lineales; áreas de quimioterapia —más de cien puestos para aplicar los tratamientos—; quirófanos para procedimientos y cirugías oncológicas, y consulta externa para la atención de los pacientes.

El Hospital Especializado contra el Cáncer contará con dos edificios de cuatro niveles cada uno, según la maqueta presentada el 2 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Por aparte, Sergio Castellanos, de la empresa OECC, explicó que, para evitar la radiación que generarán los aceleradores lineales usados para las radioterapias, se instalarán búnkeres blindados.

“Se va a construir un medio sótano y las paredes darán hacia suelo natural, es decir, aparte de la protección radiológica que los mismos búnkeres tienen, habrá una protección extra. Todo está regulado”, mencionó Castellanos. Agregó que están en trámite los permisos y las licencias de instituciones como la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Aeronáutica Civil para realizar los trabajos.

Por la cercanía del terreno con el Aeropuerto Internacional La Aurora y el tránsito que se genera alrededor, Barnoya mencionó que se trabaja con la comuna capitalina para mejorar el acceso al área.

“Afortunadamente el hospital tiene dos avenidas de acceso, hay transporte público y también se está trabajando en el área de parqueos”, dijo el ministro.

Barnoya refirió que el servicio de radioterapia es una de las necesidades que tiene el país en atención del cáncer y que este hospital ayudará a dar tratamiento a la población que padece la enfermedad. Sin embargo, dado el incremento de pacientes oncológicos, se continuará con la contratación del servicio al Incan, que actualmente recibe Q170 millones para atender a los referidos de los servicios de salud pública.

Agregó que en Guatemala alrededor de nueve mil pacientes oncológicos requieren radioterapia, pero solo la mitad recibe el tratamiento.

“Las necesidades de radioterapia son muchísimas y pese a que tengamos el Hospital Especializado contra el Cáncer, todavía habrá necesidad de radioterapia, tanto en el Seguro Social, en los centros privados, incluyendo la Liga Nacional Contra el Cáncer, que no es una institución pública”, concluyó el funcionario.