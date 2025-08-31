Hospital del IGSS en Escuintla deja de atender emergencias por amenazas tras denuncia de desaparición de bebé

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que, como medida preventiva, a partir del lunes 1 de septiembre trasladará temporalmente la atención de emergencias de su hospital en Escuintla al Hospital Nacional del mismo departamento. La decisión fue tomada tras recibir amenazas que pondrían en riesgo la seguridad de pacientes, personal y visitantes.

De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta surgió luego de que una mujer denunciara, la semana pasada, la desaparición de su hijo recién nacido dentro de las instalaciones del hospital del IGSS.

Aunque el caso continúa bajo investigación luego de que el Ministerio Público (MP) determinara que la mujer no estaba embarazada, la institución determinó reforzar las medidas de seguridad ante posibles actos que comprometan la integridad de las personas y el funcionamiento del centro asistencial.

Entre las disposiciones adoptadas también se encuentra la suspensión de visitas a pacientes hospitalizados, hasta nuevo aviso.

Las autoridades del IGSS garantizaron que la atención médica continuará de manera normal para quienes permanecen internados, mediante la asignación de personal en turnos específicos.

“La seguridad de nuestros afiliados y trabajadores es prioritaria. Por ello, tomamos esta medida mientras se aclaran los hechos y se restablecen condiciones óptimas”, indicó la institución en un mensaje dirigido a los usuarios.

Además, reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades encargadas del caso y agradeció la comprensión de la población.

El IGSS también instó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales, donde se anunciará cualquier cambio respecto del restablecimiento de los servicios.

