Hospital Roosevelt regula visitas a pacientes en fiestas de fin de año

Para atender a los pacientes y las emergencias qué puedan darse durante las fiestas de fin de año, el Hospital Roosevelt tiene un abastecimiento de medicamentos del 96 por ciento. Se informó que todo el personal trabajará en turnos para atender a la población, el objetivo es que todas las áreas estén cubiertas, según la directora Ejecutiva del centro asistencial, Johana Samayoa.

El doctor Hugo Alvarado, jefe de la Emergencia de Adultos, mencionó en conferencia de prensa que se han asignado grupos para que los médicos puedan atender las 24 horas en todas las especialidades, como ortopedia, cirugía maxilofacial y medicina interna.

El médico hizo el llamado para que la población tome precauciones durante las fiestas, como combinar el consumo de alcohol y conducir algún vehículo, así como respetar los límites de velocidad. En el caso de los motoristas utilizar casco y conducir con prudencia, pues las emergencias por accidentes de tránsito aumentan en esta temporada y ocho de cada 10 involucran a motoristas.

Alvarado indicó que comparado con el 2023 este año aumentó en un 70 por ciento de las consultas por percances automovilísticos. “La diferencia es de mil accidentes más”, dijo.

La mala manipulación de pirotecnia es otra de las causas de emergencias en estos días.

Las consultas por padecimientos respiratorios aumentan por las bajas temperaturas, por ello, Alvarado recomendó abrigar a los adultos mayores.

En cuanto a la atención a población infantil, el jefe de la emergencia de Pediatría, Ricardo Menéndez, indicó que están en alerta institucional por la temporada fría. Se ha tenido incremento de casos por descompensaciones de niños con asma, bronquitis y problemas respiratorios. También están en alerta por quemaduras con pirotecnia y con líquidos calientes, y por accidentes en motocicleta (menores que acompañan a algún adulto).

“Niños con asma estamos recibiendo de cinco a seis pacientes diarios”, refirió Menéndez, que recomendó a los padres de familia no exponer a los niños al frío de la noche o al humo de calentadores a base de leña.

Visita a pacientes

El Hospital Roosevelt habilitará la visita a los enfermos los días 24, 25, 31 diciembre y 1 de enero, de 15 a 18 horas. Se permitirá únicamente el ingreso de un familiar por paciente.

Las consultas externas estarán cerradas el 23, 24 y 25, 30, 31 de diciembre y 1 de enero 2025, el servicio se reanudará a partir del 2 de enero.

Por temas de seguridad, a los visitantes se les solicitará su Documento de Identificación Personal (DPI) y se les entregará un tarjetón, dependiendo del servicio y la cama en que se encuentre el paciente este tendrá un color. Solo habrá uno por cada cama y el visitante deberá portarlo en un lugar visible.

Estos son los tarjetones que se estará entregando a los visitantes que lleguen al Hospital Roosevelt. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Ola)

La directora recomienda a las visitas no asistir con gorras, lentes oscuros, mochilas ni maletines. Si llevan alguna encomienda para el paciente hacerlo en bolsas transparentes de tamaño no mayor de 5 libras. Piden no ingresar comida, pues muchos pacientes tienen dietas especiales, e ingerir alimentos fuera de ese régimen, puede alterar su recuperación, dijo la subdirectora Médica, Luz Abad.

Samayoa mencionó que estas medidas son para tener un mayor control del número de personas que ingresan al hospital, pues desde la época del covid-19 no ha habido una visita regular en el centro asistencial.

En la lista de pacientes hay algunos que tienen visitas especiales, en este caso personal del hospital se comunicará vía telefónica con los familiares para darles la información.

Luego de las amenazas directas al personal médico y advertencias de explosivos en el hospital, las medidas de seguridad se mantienen, para resguardar a los trabajadores, a los pacientes y a sus familiares, agregó la directora. La vigilancia del hospital será coordinada por la Policía Nacional Civil y por el Ejército de Guatemala.