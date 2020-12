Hospitales: Casos covid-19 aumentan y desafían a un personal médico agotado

Desde hace varios días comenzó a reflejarse en las cifras oficiales un repunte de casos positivos en el país, que oscilan entre los 500 a 800 diarios. No todos son casos leves, cada vez son más los que requieren de hospitalización.

En el Hospital Roosevelt, que tuvo que reconvertir sus servicios para atender casos covid-19, cuenta con 40 camas en el área intensivo específicamente para estos casos, y, la ocupación actual es de 35 pacientes, sin embargo, dos semanas atrás llegaron a tener 43 solo en el área de adultos, mientras que en noviembre atendieron entre 23 y 27 personas, de acuerdo con su director, Marco Antonio Barrientos.

Para hacer frente al aumento de casos que se avecina, en el hospital se han planteado varios escenarios, uno de ellos es la coordinación con el Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva para el traslado inmediato de pacientes que requieran hospitalización, luego de ser estabilizados en el Roosevelt, ya que requieren espacio para atender otras enfermedades.

“No somos un hospital 100% covid, seguimos atendiendo a la población general y el número de pacientes que ha ingresado a la institución se ha incrementado considerablemente, no solo por enfermedad común sino también politraumatizados, con fracturas ocasionadas por accidentes, y tenemos que seguir atendiéndolos”, dijo Barrientos, luego de una reunión sostenida ayer con el Consejo consultivo del hospital, en donde se habló de las capacidades y los recursos con el que cuenta la institución para seguir atendiendo durante la emergencia.

En estos momentos, el abastecimiento del Hospital Roosevelt es del 95% en todos los insumos, lo que les permitirá continuar dando el servicio si los casos aumentan. “Estamos preparados, pero espero que no haya necesidad”, agregó el director.

Pero ante un eventual repunto de contagios, no solo se requiere de insumos, el recurso humano es vital para atender a la población.

El médico Zagreb Zea, presidente de la junta directiva del Hospital Roosevelt, indicó que luego de nueve meses de estar al frente de esta pandemia el personal de Salud está agotado.

“Por más de que nos hagan el favor de llamarnos superhéroes, no lo somos, somos humanos y estamos casados físicamente, no hemos tenido paz y tranquilidad mental. No podríamos con otra ola de 200 pacientes (en intensivo), humanamente no es posible”, dijo Zagreb Zea, presidente de la junta directiva del Hospital Roosevelt.