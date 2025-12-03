Hospitales públicos entran en alerta naranja por aumento de emergencias en fiestas navideñas

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) declaró la alerta naranja en los hospitales nacionales debido al aumento de emergencias que suele registrarse durante las celebraciones navideñas.

María del Rosario Orozco, viceministra de Hospitales, indicó que el nivel de abastecimiento actual en los centros asistenciales se encuentra en el 92%, y que la alerta permite una coordinación interinstitucional con unidades de salud perimetrales, para atender eventos masivos.

“Todos los hospitales están abastecidos para poder atender cualquier situación”, señaló Orozco. Explicó que parte del protocolo de alerta incluye el suministro adecuado en los bancos de sangre, ante posibles emergencias viales u otras situaciones propias de la temporada.

La funcionaria aprovechó para hacer un llamado a la donación de sangre, al recordar que la mayoría de unidades disponibles en los hospitales públicos proviene aún de familiares o amigos de pacientes, y no de donantes espontáneos.

“El porcentaje de sangre voluntaria sigue siendo muy bajo en Guatemala, a pesar de sus beneficios para el sistema de salud, los pacientes y los propios donantes”, afirmó. También recordó que hace cuatro meses realizó una donación en el Hospital Roosevelt, junto con el viceministro González.

“La atención fue ágil. Llegamos a las 7.00 de la mañana, y a las 7.30 ya habíamos salido”, detalló Orozco, quien reiteró el llamado a la población a acudir a los hospitales nacionales para donar sangre de forma voluntaria.