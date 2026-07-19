ICE en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: cuál es su rol

A pocos minutos para el inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, la confirmación de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) formarán parte del operativo de seguridad ha generado inquietud entre comunidades migrantes, especialmente entre personas indocumentadas que residen en los alrededores del estadio.

Medios estadounidenses e internacionales reportan que el temor se centra en que miles de migrantes eviten asistir al encuentro o desplazarse por lugares públicos, como restaurantes, estaciones de transporte o el propio estadio, por miedo a posibles acciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes migratorias.

It’s the final day of the World Cup.



As fans gather for the World Cup Final, @DHSgov is working alongside our federal, state, local, and international partners to help keep everyone safe.



Thank you to the law enforcement officers, first responders, and security personnel… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) July 19, 2026

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas estarán "allí todos los días" durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un mensaje de video publicado en la cuenta de X de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., el secretario del DHS Markwayne Mullin dijo que los agentes serían desplegados a lo largo del torneo en un esfuerzo por reprimir las "actividades criminales".

"Bueno, ICE y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) van a estar allí todos los días, luchando contra los boletos falsificados, la trata de personas, el contrabando de drogas, los productos falsificados", dijo Mullin. Traducción de X

¿Qué hará el ICE durante la final del Mundial?

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses y recogida por distintos medios, ICE participará en el dispositivo de seguridad con funciones enfocadas principalmente en prevenir y combatir delitos asociados a eventos masivos, entre ellos:

Trata de personas.

Comercialización de mercancía falsificada.

Otras investigaciones criminales coordinadas con agencias federales.

En días previos al inicio del Mundial, funcionarios estadounidenses confirmaron que el ICE integraría el operativo de seguridad, aunque enfatizaron que su papel principal estaría orientado a la protección del evento.

Además del ICE, el despliegue federal incluye a Homeland Security Investigations (HSI) y Customs and Border Protection (CBP). Según explicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un video publicado en la red social X, estas agencias trabajarían durante todo el torneo para combatir actividades ilícitas que suelen incrementarse durante eventos deportivos de gran magnitud.

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En una entrevista con CBS News, Mullin indicó que la presencia del ICE en el Mundial responde a las funciones habituales que la agencia desempeña en grandes eventos celebrados en Estados Unidos y no constituye un operativo extraordinario.

¿Hubo redadas migratorias durante el Mundial?

Un análisis publicado por el medio Politico señala que muchos de los temores expresados antes del inicio del campeonato sobre posibles operativos migratorios visibles en los estadios nunca se volvieron realidad.

Según ese medio, conforme avanzó el torneo el ICE mantuvo un perfil bajo en las sedes mundialistas y concentró gran parte de su trabajo en investigaciones relacionadas con falsificación de productos, trata de personas y otros delitos.

The secretary of the Department of Homeland Security said Thursday that Immigration and Customs Enforcement officers will be "out there every day" during the FIFA World Cup 2026.



In a video message published to the U.S. Immigration and Customs Enforcement X account, DHS… pic.twitter.com/I8ptQ60yMM — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 21, 2026

Incluso, la congresista demócrata Nellie Pou, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium, afirmó que no recibió reportes relevantes sobre incidentes relacionados con actuaciones del ICE durante los partidos, lo que consideró una señal positiva.

Argentina y España buscan hacer historia

La final entre Argentina y España comenzará a las 13 horas de Guatemala este domingo 19 de julio y definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si Argentina conquista el título, logrará un hecho histórico al convertirse en la primera selección en ganar dos mundiales consecutivos y alcanzará su cuarta estrella, con lo que igualaría a Alemania en cantidad de títulos.

Por su parte, si España se impone en la final, se hará acreedora de su segunda estrella, luego del conseguido en Sudáfrica 2010.