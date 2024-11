Inquilinos pagan cuotas mensuales a extorsionistas que se apropiaron de viviendas

Investigadores han detectado casos en Villa Canales, San Miguel Petapa y Villa Nueva donde pandilleros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha se presentan en casas de alquiler y exigen a los inquilinos que las mensualidades no se destinen al propietario del inmueble, sino se trasladen a los integrantes de las pandillas que operan en esos sectores.

El modo de operar consiste en llegar a las viviendas y amenazar a los residentes, para que la cuota por cada cuarto o apartamento se entregue a estos grupos. Agregaron que, en la mayoría de veces, los inquilinos acceden, pero otros prefieren mudarse.

Édgar Morales, fiscal contra el delito de extorsión, del Ministerio Público (MP), afirmó que han tenido conocimiento de estos casos, pero necesitan más detalles para comenzar a investigar. Morales instó a los ciudadanos a denunciar estos hechos, para desarticular las estructuras criminales.

“Tenemos conocimiento, a través de algunas otras personas, de que este delito —en cuanto a la extorsión y usurpación de inmuebles— se da en varios municipios del departamento de Guatemala. Pero nosotros, al no tener la denuncia, no tenemos la información de primera mano, por lo que no podemos actuar”, dijo el fiscal.

Hasta el 15 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) había recibido 16 mil 247 denuncias por extorsión.

Las autoridades de esa institución detallaron que hay tres modalidades de extorsión a residencias. La que más denuncian son llamadas de imitadores o pandilleros, seguida por intimidaciones directas, cuando los pandilleros llegan a la vivienda a exigir cuotas desde Q10 mil hasta Q50 mil. La tercera es el cobro de una cuota que va desde los Q300 hasta los Q1 mil a los inquilinos.

Afirmaron que las denuncias ingresan en la PNC, pero, por miedo a represalias, las víctimas prefieren pagar la extorsión o mudarse de casa.

Edwin Monroy, portavoz de la PNC, dijo que la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) está investigando a estas estructuras criminales.

Afirmó que en la zona 18 capitalina también se han reportado casos similares, a los que dan seguimiento.

Monroy dijo que se brinda una atención integral a las víctimas para establecer el grado de riesgo que corren.

Más denuncias

En el 2019, la PNC registró ocho mil 741 denuncias por extorsión a residencias; pero, de enero al 15 de octubre del 2024, han sido 16 mil 247.

Las estadísticas de esa institución dan cuenta de que en Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Suchitepéquez es donde se reportan más extorsiones a viviendas particulares.

Los municipios y zonas más afectadas son los cercanos a centros carcelarios, detalló la Policía. Las investigaciones revelan que hay coordinación entre privados de libertad, sus familiares y miembros de pandillas que operan fuera de los penales, para exigir dinero a las familias a cambio de no atentar contra su vida.

Guaridas

El ya citado fiscal Édgar Morales dijo que, entre junio y julio del año en curso, recibieron cinco denuncias por extorsión a viviendas ubicadas Villa Nueva.

Agregó que pandilleros de Barrio 18 exigían Q40 mil a los propietarios a cambio de no atentar contra su vida. “Llegaban personas en motocicleta, entregaban un teléfono celular bajo amenazas de muerte y utilizando armas de fuego. Las personas, pues, ante la negativa, tuvieron que salir del lugar de residencia”, detalló el fiscal.