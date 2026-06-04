Insivumeh monitorea posible sistema de baja presión que podría incrementar las lluvias en Guatemala

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Insivumeh monitorea posible sistema de baja presión que podría incrementar las lluvias en Guatemala

El Insivumeh informó a partir de cuándo podría incrementarse la lluvia en el territorio nacional.

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POSIBLE FORMACIÓN CICLÍNICA

Mapa muestra la ubicación de posible sistema de baja presión en el Pacífico. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este jueves 4 de junio que el Insivumeh mantiene vigilancia sobre un posible sistema de baja presión cerca del Pacífico guatemalteco, con probabilidad de formación en siete días.

De acuerdo con el Insivumeh, los modelos de pronóstico para Guatemala estiman abundantes lluvias a partir del 6 de junio en las regiones del sur al centro del país.

La institución añadió que el posible sistema de baja presión, monitoreado también por el Centro Nacional de Huracanes, ingresaría abundante humedad al territorio nacional desde el océano Pacífico, lo que originaría lluvias constantes.

Las regiones más vulnerables serían el Pacífico, la bocacosta, el sur del altiplano central y el sur de los valles de oriente.

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El Insivumeh no descarta la posibilidad de que se registren crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en los volcanes activos, deslizamientos o daños en la red vial.

Pidió a la población tomar las debidas precauciones ante las lluvias previstas.

A la Conred le recomendó tomar en consideración los boletines emitidos y difundirlos en sus diferentes sedes.

Para leer más: Época de lluvias en Guatemala: Conred reporta más de 200 emergencias y estos son los departamentos más afectados

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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