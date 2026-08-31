Insivumeh prevé fuertes lluvias en Guatemala: qué regiones podrían ser más afectadas por la onda del este 34

La cápsula informativa 12-2026, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), señala que el desplazamiento de la onda del este número 34 de la temporada sobre Guatemala extiende nubes a lo largo de occidente, la costa sur, el altiplano central, el norte de Petén y parte de los valles de oriente.

Estas nubes podrían producir abundante lluvia, viento fuerte y actividad eléctrica.

El Insivumeh reportó el 30 de agosto caída de granizo en Santa Rosa e inundaciones en Escuintla.

La institución pronostica que las fuertes lluvias continuarán en las próximas horas.

El boletín meteorológico semanal, del 31 de agosto al 4 de septiembre, indica que las lluvias de los próximos días se asocian a la entrada de humedad desde ambos litorales, las altas temperaturas, el paso o acercamiento de ondas del este y la inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico.

No se descarta que las lluvias generen crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en Petén y el Caribe, así como lahares en la cadena volcánica.

En las primeras horas de la mañana y de la noche se prevén áreas con niebla o neblina. Durante el día se espera un ambiente cálido y húmedo. En la tarde y noche podrían desarrollarse lluvias.

Temperaturas máximas

Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C

Altiplano central y occidental: entre 25 °C y 30 °C

Pacífico: entre 35 °C y 37 °C

Petén: entre 36 °C y 38 °C

Alta Verapaz: entre 29 °C y 35 °C

Caribe: entre 32 °C y 34 °C

Cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C

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