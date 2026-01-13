Instalación de semáforos inteligentes concluirá en octubre, pero la calibración durará hasta fin de año

La instalación de semáforos inteligentes en las principales vías de la capital concluirá en octubre del 2026, según estimaciones de Héctor Flores, gerente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra). Sin embargo, para que el sistema funcione en su totalidad será necesario un proceso adicional de calibración, el cual podría extenderse hasta finales de ese mismo año.

“El reto no es solo instalar, sino calibrar cada equipo. Necesitamos ajustar los tiempos de luz roja y verde en función del flujo específico de cada vía”, explicó Flores, quien señaló que el crecimiento del parque vehicular —más de 203 mil automóviles adicionales en circulación en el departamento de Guatemala— obliga a replantear los patrones anteriores.

Se informó que los nuevos dispositivos ya se han colocado en zonas como la 7, 10, 11, 13 y partes del centro histórico, incluyendo arterias como la Avenida Elena y la Diagonal 6. El objetivo es intervenir los bulevares y avenidas más transitadas, para que el sistema semafórico opere como una red interconectada.

“La red -de semáforos- debe funcionar como un enjambre. Si un tramo no está calibrado, afecta la sincronización completa”, señaló el funcionario.

Actualmente, desde la central de monitoreo de Emetra, se pueden hacer ajustes remotos al sistema para modificar tiempos de espera y activar el modo intermitente cuando sea necesario. Aunque ya se han observado mejoras en la circulación, el impacto total dependerá de que toda la red esté completamente conectada y ajustada.

Más medidas para descongestionar la ciudad

Además del sistema de semáforos inteligentes, Emetra implementará otras acciones durante el primer trimestre del 2026 para mejorar la movilidad en la capital:

Más carriles reversibles. Se incrementará el uso de esta medida para facilitar la salida e ingreso en horas pico.

Se incrementará el uso de esta medida para facilitar la salida e ingreso en horas pico. Nuevas motovías. El 15 de enero iniciará operaciones la motovía del bulevar San Rafael, en la zona 18. También está prevista la habilitación de una en la calzada Atanasio Tzul, entre la 13 y la 50 calle. Con estas sumarán 10 motovías activas en el año.

El 15 de enero iniciará operaciones la motovía del bulevar San Rafael, en la zona 18. También está prevista la habilitación de una en la calzada Atanasio Tzul, entre la 13 y la 50 calle. Con estas sumarán 10 motovías activas en el año. Nuevos reversibles. Entre las rutas contempladas están la salida de colonia San Ángel hacia Melgar Díaz, la 13 avenida hacia la calle Martí, la 27 calle final (de norte a sur, con conexión a zona 5) y el bulevar Los Próceres.

Entre las rutas contempladas están la salida de colonia San Ángel hacia Melgar Díaz, la 13 avenida hacia la calle Martí, la 27 calle final (de norte a sur, con conexión a zona 5) y el bulevar Los Próceres. Bahías para vehículos descompuestos. Se habilitarán espacios específicos para evitar bloqueos de carriles en caso de fallas mecánicas.

Se habilitarán espacios específicos para evitar bloqueos de carriles en caso de fallas mecánicas. Sanciones. Ya funciona en la zona 4 un plan piloto que sanciona con Q300 a quienes no respeten la bahía antibloqueo en intersecciones.

