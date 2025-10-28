Jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez: Conap analiza nueva estrategia para localizarlo

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) informó que el jaguar melánico que se escapó de una colección privada en San Miguel Pachalí, comunidad de San Juan Sacatepéquez, continúa desaparecido desde el 23 de octubre de 2025.

Según informó el Conap, en Guatemala, se estima que existen entre mil y mil 200 ejemplares, distribuidos en hábitats reducidos y bosques específicos del país.

Según el comunicado publicado por la institución, el animal (una variante del jaguar con pelaje muy oscuro) estaba bajo custodia privada legal y su pérdida fue denunciada ante las autoridades competentes.

Además, informaron que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se realice una investigación que determine las causas de la desaparición y verifique si se cumplieron los protocolos de manejo y seguridad establecidos.

Sin rastro del jaguar

A más cinco días de iniciar la búsqueda, el Conap confirmó a Prensa Libre que la misma no han tenido resultado positivo. Las labores se han concentrado en áreas donde vecinos afirmaron haber visto al animal.

Equipos de búsqueda de diversas instituciones han rastreado la posible ubicación del jaguar melánico en la ruta RD-GUA-04, que conduce a San Raymundo, y en la RN-5 de San Juan Sacatepéquez. (Foto, Prensa Libre: San Juan Sacatepéquez)

Las autoridades también aclararon que hasta el momento no existen reportes de ataques ni de mascotas afectadas.

Ante la falta de avances, la Dirección de Vida Silvestre del Conap analiza cambiar la estrategia de localización, y están pensando utilizar cámaras trampa para evitar el ruido y la presencia humana que podrían ahuyentar al felino si aún se encuentra en el bosque.

¿Qué es una cámara trampa?

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), una cámara trampa es un dispositivo digital conectado a un sensor infrarrojo que detecta el movimiento de animales de sangre caliente, activando automáticamente la captura de imágenes o videos.

Las cámaras trampa modernas incluso pueden transmitir las imágenes en tiempo real mediante red telefónica o satelital, lo que las convierte en una herramienta eficaz para monitorear fauna silvestre.

Ejemplo de una cámara trampa que se utiliza en la reserva de Dizlam de Bravo, Yucatán, México. (foto, Prensa Libre: EFE)

El operativo de búsqueda

El Conap, en coordinación con la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), el Ejército de Guatemala, un veterinario especializado y representantes del propietario del jaguar, mantiene un operativo activo en la zona para ubicar al ejemplar de 10 meses de edad, cuya coloración oscura complica su detección.

Las autoridades también emitieron una alerta preventiva en las comunidades cercanas, pidiendo a la población no intentar capturar al animal si lo observan y comunicarse de inmediato con el Conap a los teléfonos 3041-7312 o 3043-1515.

El objetivo es garantizar la seguridad de las personas y del propio animal, que podría estar desorientado tras escapar de su entorno habitual.

Mientras tanto, las autoridades continuarán evaluando métodos tecnológicos y estrategias de monitoreo que permitan ubicarlo sin perturbar la fauna local ni poner en riesgo a las comunidades.