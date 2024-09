Juez Pablo Xitumul: De sentenciar a políticos, militares y pandilleros ahora destaca en la música

Aunque desde niño se sintió atraído por la música, el juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul dio un impulso en su pasión por ese arte tras la muerte de madre y de uno se sus hijos, por lo que ahora distribuye su tiempo entre el Organismo Judicial (OJ) y la producción de sus melodías.

Conocido por sus resoluciones condenatorias en casos emblemáticos de corrupción, genocidio y pandillas, Xitumul ahora explota su talento musical que lo ha llevado a escribir más de 500 canciones, de las que hizo una selección de cien y de estas 20 se materializarán en una producción discográfica, según dijo el jurista durante una entrevista en el programa Impacto Directo de Guatevisión.

Durante la entrevista, el profesional dijo que en un principio fue profesor de música y recordó que desde que cursaba la primaria ya se interesaba por escribir canciones y ahora que está próximo a estrenar una producción discográfica también se aproxima la fecha de su graduación como doctor en derecho.

Xitumul fue suspendido del cargo de juez de Mayor Riesgo C desde el 13 de mayo de 2022 por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y como parte de un proceso que se sigue en su contra por un incidente con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), situación que llegó a complicar su trabajo como juez. Pese a la suspensión, acude al Tribunal para cumplir con obligaciones administrativas.

Sin embargo, dijo que la muerte de su hijo en un accidente de tránsito el 1 de mayo pasado y el fallecimiento de su madre, a quien le escribía una canción, pero no pudo concluirla, lo motivaron a explotar su pasión por la música.

Respecto a sobre qué es más complicado, si impartir justicia o escribir canciones, el juez dijo que, en su caso, le pone empeño a todo lo que hace, y eso se traduce en buenos resultados.

“No me ha costado, no ha sido nada difícil, he puesto mi empeño en todo y muestra de ello son las sentencias, y mis canciones las escribo, las releo y las repito hasta que queden bien hechas”, añadió Xitumul.

“Todo viene del ser divino, Dios dosifica y uno solo pone de su parte, porque sí me han preguntado cómo hago tiempo, pero hay canciones que las escribo en una hora, pero hay otras como ´Divina Laura´-que le escribía a su madre- la traigo escribiendo desde hace unos 15 año, para cantársela a mi madre en vivo, pero no se pudo”, agregó.

Xitumul dijo que la juventud se trae en lo interno, en la mente, en el espíritu y de ahí brota el ímpetu para hacer buenas sentencias y para la faceta de la música.

Agregó los sueños se pueden cumplir, pero hay que luchar y ante todo, conservar la humildad.

Trayectoria

Xitumul, presidente del juzgado de Mayor Riesgo C, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque la CSJ lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

Fue juez de mayor riesgo desde 2011 y durante su tiempo en el Organismo Judicial (OJ) dictó sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

Además, en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción denominado Agua Mágica.

Sin embargo, el abogado debió enfrentar procesos judiciales en su contra que finalmente lo dejaron fuera de la carrera judicial, como a muchos otros, pero que a diferencia de este, ellos salieron al exilio al denunciar persecución política en su contra.