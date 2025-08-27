La carrera 21K generará cierres viales en siete zonas de la capital y estas serán las rutas alternas

La tradicional carrera 21K de la Ciudad de Guatemala se realizará el último domingo de agosto del 2025 y provocará el cierre temporal de importantes arterias en al menos siete zonas de la capital, informaron este miércoles autoridades municipales.

El evento deportivo comenzará a las 6.00 horas y se estima que finalice al mediodía. Desde las 6.45 horas se aplicarán restricciones de tránsito en sectores como el Hipódromo del Norte, la Municipalidad capitalina, la Torre del Reformador, el Obelisco y las inmediaciones del monumento a Juan Pablo II.

El recorrido incluye tramos de las zonas 1, 4, 9, 10, 13 y 14, a lo largo de vías como la 6.ª y 7.ª avenidas, avenida Reforma y avenida de las Américas. El paso será habilitado por etapas, conforme avancen los corredores, según Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra.

Entre las 8.15 y 8.45 horas se liberarán sectores como la calle Martí, desde la ruta al Atlántico hacia el Periférico, así como la 18 calle, zona 1, en dirección al Palacio Nacional de la Cultura. A partir de las 11.00 horas se prevé el restablecimiento del tránsito en la Plaza España hacia el sur, en dirección al Reloj de Flores.

Como ruta alterna de oriente a occidente se recomienda el viaducto del Obelisco, especialmente entre bulevar Liberación y bulevar Los Próceres.

Otras vías habilitadas serán la 15 avenida de zona 13, la 7.ª avenida de zona 9, la 2.ª avenida de zona 10 y la 11 avenida de zona 1. También se sugiere el circuito desde la calzada La Paz hacia Vista Hermosa y bulevar Los Próceres.

Desde el área central, se podrá circular por la avenida Elena y la avenida del Cementerio, en dirección a calzada Roosevelt o calzada San Juan. El tramo del Periférico entre el Hipódromo del Norte y la Universidad de San Carlos estará libre durante la jornada.

Se prevé que el último corredor llegue a la meta a las 12.00 horas. El desmontaje del equipo instalado se iniciará a las 15.00 horas. El tránsito se normalizará el lunes siguiente, ya en septiembre.

Detalles

🚦 Rutas alternas por cierres durante la carrera 21K 2025

📍 Domingo 31 de agosto | De 6.00 a 12.00 horas

📌 CIERRES:

Avenida Reforma

Avenida Las Américas

Obelisco

Torre del Reformador

Zona 1: 6.ª y 7.ª avenidas

🧭 Vías alternas habilitadas

🔄 Norte → Sur / Oriente

2.ª avenida zona 2

Avenida Elena

Bulevar Los Próceres

Calzada La Paz

Vista Hermosa

🔁 Sur → Norte / Occidente

8.ª y 9.ª avenidas

11 avenida zona 1

Viaducto del Obelisco

Calzada Roosevelt

Bulevar Liberación

⏱️ Tránsito se restablecerá por tramos hasta las 12.00 horas

📍 Planifique con anticipación y use vías alternas para evitar congestionamientos.

