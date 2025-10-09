La lluvia no da tregua y el paso sigue cerrado en la carretera a El Salvador, donde el peligro se vuelve rutina

A cada paso, el lodo se hunde bajo las botas. El silencio, roto solo por las máquinas y las gotas de lluvia que siguen cayendo, pesa más que las toneladas de tierra que bloquean el paso en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador. No hay tránsito, ni respiro. Solo espera y angustia.

Desde la madrugada de este jueves 9 de octubre, los cuerpos de socorro llegaron con perros entrenados. Las unidades caninas de los Bomberos Voluntarios y los Municipales Departamentales fueron las primeras en recorrer la zona del desastre. Por unas horas, entre la llovizna y la incertidumbre, lograron marcar dos puntos que podrían ser clave: donde quizá está la persona desaparecida.

Pero poco después del mediodía, la lluvia regresó. Y con ella, otro alud. Las tareas de búsqueda y localización fueron suspendidas por seguridad del persona que labora en el lugar.

Toneladas de tierra cayeron de nuevo, sepultando parte del trabajo de rescate y alcanzando a dos soldados del Ejército. La reacción fue inmediata: los compañeros lograron rescatarlos y los trasladaron al Hospital Militar. La jornada, sin embargo, quedó marcada por esa nueva embestida de la naturaleza.

El Puesto de Comando instalado en el lugar no se detiene. Cada día, una mesa técnica evalúa la estabilidad del terreno. Las lluvias no han parado desde hace cuatro días, y con cada nuevo aguacero, el riesgo se multiplica.

“Todos los días se hace una evaluación. La situación es crítica”, reconoció Leandro Amado, vocero del Puesto de Comando, durante una conferencia en el lugar del derrumbe.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que el paso seguirá cerrado. El área continúa inestable y cualquier intento de habilitarla podría ser fatal. “Se resalta la importancia de que la población siga las indicaciones de las autoridades”, advirtió la entidad en un comunicado, con la voz firme, pero cargada de preocupación.

Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, explicó en una radio local que el vehículo en el que se creía dormía la persona desaparecida ya fue localizado. Estaba vacío. “Se piensa que intentó salir del carro y ponerse a salvo”, dijo. Pero nadie lo ha visto desde entonces.

En la entrada al derrumbe, vecinos que necesitan cruzar miran el horizonte con resignación. Las autoridades han sido claras: ni paso vehicular ni peatonal. Del otro lado, algunos trabajadores no pueden volver a casa, y otros, simplemente, no han logrado salir.

Mientras tanto, la lluvia no cede. La montaña, tampoco.

