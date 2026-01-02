La Maratón de la Cigüeña entrega alegría y apoyo a familias que inician el 2026 con un nacimiento

Como parte de una de las tradiciones más emblemáticas de Prensa Libre, tres bebés que nacieron durante los primeros minutos del 2026 en la Maternidad del Hospital Roosevelt fueron reconocidos con obsequios por medio de la Maratón de la Cigüeña.

Desde su fundación, en 1955, esta actividad ha buscado rendir homenaje a la vida que comienza y ofrecer apoyo a las madres que dan a luz durante el inicio del nuevo año, con el respaldo solidario de empresas colaboradoras y lectores del diario.

Kevin Alvarado, representante del área de Mercadeo de Prensa Libre, destacó el entusiasmo con el que año con año se organiza esta actividad.

“Estamos muy contentos nuevamente aquí en el Hospital Roosevelt de poder entregar lo que es la Maratón de la Cigüeña, como cada año lo hace Prensa Libre”, comentó.

Añadió que el evento es posible gracias a la colaboración de empresas que, con espíritu solidario, donan artículos esenciales para el cuidado de los recién nacidos. Este año se entregaron camas, carriolas, pañales, artículos de cuidado infantil, ropa y hasta becas escolares.

“Empresas como Yepeto, Cemaco, Pachas Avent y el Colegio Brooklyn se han unido, este último con una beca muy importante que les va a ayudar bastante a estos bebés en su carrera, en su aprendizaje”, explicó.

También se recibieron aportes de Agua Salvavidas y personas particulares que llevaron ropa, pañales y utensilios diversos. La recolección, según relató, empieza con semanas de antelación, cuando se publica la convocatoria en los medios impresos y digitales. Poco a poco, los espacios se llenan con donaciones que son clasificadas, organizadas y empaquetadas con esmero.

“Es una actividad emotiva, ver cómo se llena el área de trabajo con estos regalos. Preparar los kits, venir al hospital, ver la sorpresa en las madres... todo eso nos recuerda que esta labor se hace con amor. Es un trabajo que nació de la visión de uno de los fundadores de Prensa Libre, Álvaro Contreras”, resaltó Alvarado.

Historias de esperanza y gratitud

Una de las madres beneficiadas fue Evelyn Marissa Felipe Muñoz, de 34 años, quien dio a luz a su segunda hija. Vecina de la zona 1 de Boca del Monte, expresó su sorpresa ante la cantidad de obsequios recibidos.

“Estoy sorprendida, no me lo esperaba. Con decirle que no teníamos nada aún... es una bendición”, comentó. Entre los posibles nombres para su hija, mencionó “Samanta”.

También fue premiada Jenglin Solís Vásquez, de 32 años, residente en la zona 8 de Villa Nueva. Dio a luz a un niño, su tercer hijo, y compartió su emoción tras un embarazo que describió como difícil.

“Estoy muy contenta porque fue un embarazo un poco complicado. No me esperaba los regalos. Diosito bendice a uno, y que bendiga también a los organizadores de la Maratón de la Cigüeña”, dijo Solís, quien se identificó como madre soltera. El bebé podría llamarse “Lian”.

La tercera madre reconocida fue Jennifer Cruz, de 22 años, habitante de la zona 1 de Mixco. Su segundo hijo nació sin complicaciones, y la joven madre manifestó su emoción.

“Me siento muy contenta, es mi segundo bebé. Cumplí mis nueve meses y estoy feliz de tenerlo en mis brazos. Agradezco mucho los regalos y a cada una de las empresas por su ayuda”, expresó. Indicó que considera el nombre “Ethan” para su hijo.

Origen y propósito de la Maratón de la Cigüeña

La Maratón de la Cigüeña es una iniciativa de responsabilidad social que nació en 1955 y se realizó por primera vez en 1956 por impulso del periodista Álvaro Contreras Vélez, uno de los fundadores de Prensa Libre.

La idea original fue organizar un concurso para premiar a la madre del primer bebé que naciera en los primeros minutos del 1 de enero de cada año, en un gesto de celebración por la vida y el nacimiento, así como para ofrecer ayuda a familias de escasos recursos.

En sus inicios, el certamen se denominó “El Primer Niño del Año”, aunque con el tiempo se popularizó como Maratón de la Cigüeña. Desde entonces, la casa editorial convoca a empresas y personas de buena voluntad para donar obsequios destinados a los bebés y sus madres, reuniendo una amplia variedad de artículos útiles para el cuidado infantil.

Esta tradición se ha mantenido de forma continua, convirtiéndose en una de las actividades más emblemáticas de Prensa Libre en el inicio de cada año.

