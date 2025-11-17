“La tarima no aguantó tanto swing”: Arrecife sufre percance durante concierto en Chimaltenango

Durante una presentación del grupo musical Arrecife, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, el sábado 15 de noviembre pasado, parte del escenario colapsó mientras los músicos interpretaban uno de los éxitos de la agrupación Oro Sólido. El incidente ocurrió frente a decenas de personas que asistían al evento.

Dos planchas de madera de la tarima cedieron justo cuando varios integrantes hacían una coreografía. Al menos tres artistas cayeron al vacío, desde una altura no precisada. Pese al accidente, ninguno de ellos resultó herido.

Algunos músicos debieron salir por debajo del escenario para reincorporarse. Sin embargo, el grupo no detuvo su presentación y continuó con el espectáculo, lo que generó la ovación del público presente.

Las imágenes del incidente fueron difundidas posteriormente por la propia agrupación en sus redes sociales, junto con mensajes en los que tomaron el accidente con humor. “La tarima no aguantó tanto swing”, escribieron. También aseguraron: “No se preocupen, todo bien. Nada nos detiene”.

Según la grabación compartida por Arrecife, el evento se realizó en un campo abierto del municipio de San Juan Comalapa, y la estructura del escenario estaba conformada por una tarima de madera elevada.

