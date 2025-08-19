La tragedia de Martín y Esteban Patzán: el drama familiar que dejó la lluvia en Chiquimulilla

Martín Patzán, de 64 años, y su hijo Esteban Patzán, de 34, murieron el pasado viernes 15 de agosto tras ser arrastrados por una correntada en Chiquimulilla, Santa Rosa.

Ambos intentaban abordar un bus cuando fueron sorprendidos por una fuerte lluvia. Martín cayó en un tragante sin reja y, al intentar rescatarlo, Esteban también fue arrastrado por el agua.

Cuerpos de socorro iniciaron la búsqueda de inmediato. El cuerpo de Martín fue localizado pocas horas después, mientras que Esteban fue hallado hasta las 9 horas del sábado, en el río Ixcatuná, Finca La Unión, aldea El Obraje, por rescatistas del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales.

Según relataron familiares a medios locales, padre e hijo habían viajado desde Escuintla hasta Chiquimulilla para cobrar un cheque. Ambos eran originarios de San Juan Sacatepéquez.

