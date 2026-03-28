Ladrones usan bancas como escalera para robar ofrendas en parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Un robo fue reportado este sábado 28 de marzo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, donde desconocidos sustrajeron las ofrendas que se encontraban dentro del templo.

Según la información disponible, los responsables rompieron dos vitrales para ingresar al recinto y utilizaron un lazo para descolgarse. Además, habrían empleado las bancas como apoyo para movilizarse en el interior y para obstaculizar el paso.

Hasta el momento, no se ha confirmado el monto de dinero sustraído.

“Anoche rompieron 2 vitrales y con un lazo se descolgaron en mi querida Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Patrona de Guatemala”, indicó una fuente.

Una feligresa señaló que el hecho ocurrió en un día de alta afluencia, lo que podría haber incrementado el monto de las ofrendas. “Aprovecharon que ayer sí hubo buena asistencia; la ofrenda económica debe haber sido mayor que otros días”, expresó.

También manifestó preocupación por la situación del templo y del párroco, quien, según indicó, atiende solo las actividades religiosas. “Oficia 5 misas el domingo y, si enferma, no hay quien lo supla”, comentó.

Por ahora, la parroquia no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente.

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