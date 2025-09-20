Las 12 zonas de la capital y municipios que tendrán servicio irregular de agua el domingo 21 y 28 de septiembre

Las 12 zonas de la capital y municipios que tendrán servicio irregular de agua el domingo 21 y 28 de septiembre

La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) anunció que el servicio de agua potable sufrirá interrupciones en distintos sectores de la capital y municipios aledaños los domingos 21 y 28 de septiembre.

HOSPITAL ANTIGUA, FALTA DE AGUA. Se visit las instalaciones del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, Sacatepquez para verificar la tenencia de agua potable en los diferentes pabellones, pues algunas reas suspendieron labores por no tener el lquido vital. Al estar en el lugar, de parte de Comunicacin Social se nos inform que ya estaba restablecido y que el problema se haba dado, por problemas con la energa elctrica. En la imagen, Hospital Nacional Pedro de Betancourt en la Antigua Guatemala. Juan Diego Gonzlez. 030323

El servicio de agua será irregular en varias zonas de la capital y en algunos municipios el domingo 23 y domingo 28 de septiembre.. ( Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Empagua informó que, por labores de mantenimiento en las líneas de suministro eléctrico de la empresa Trelec, el servicio de agua potable podría presentar baja presión o cortes temporales en varias zonas de la Ciudad de Guatemala.

Según el comunicado, los trabajos de la empresa responsable del transporte de energía eléctrica se realizarán el domingo 21 de septiembre, de 6 a 12 horas, y el domingo 28 de septiembre, de 6 a 18 horas.

Durante ambas jornadas, el sistema de bombeo Ojo de Agua que abastece a distintos sectores estará fuera de operación, lo cual afectará directamente la distribución del agua potable.

Las 12 zonas capitalinas que experimentarán problemas en el servicio son la 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18 y 21, áreas que dependen de dicho sistema de bombeo.

Además, los municipios de Chinautla, Villa Nueva y San Miguel Petapa también estarán entre los sectores con acceso limitado al agua durante las horas indicadas.

Empagua subrayó que los trabajos son externos a la institución y que la suspensión responde únicamente a la necesidad de garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en el sur de la ciudad.

La institución municipal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, principalmente almacenar agua con antelación para cubrir las necesidades básicas de sus hogares.

Una vez restablecido el suministro eléctrico, el equipo técnico de Empagua trabajará en la regularización del servicio lo antes posible, con el fin de minimizar los inconvenientes.

Empagua puso a disposición de la ciudadanía sus canales de comunicación, incluidos el número telefónico 2285-8700 y su sitio web oficial, para que los vecinos puedan realizar consultas y mantenerse actualizados sobre el estado del servicio.

