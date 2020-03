Las respuestas del Gobierno sobre el coronavirus, los pacientes y las pruebas para detectarlo

El presidente Alejandro Giammattei habla del nuevo hospital y de las pruebas para detectar el covid-19. (Foto: Presidencia de la República)

¿Cuántas pruebas se han realizado?

Llevamos realizadas 491 hasta hoy a las 8 de la mañana. Faltan de computar el resto de este día. Todas las hacemos llevamos el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

LE PUEDE INTERESAR: Congreso ratifica ampliación de estado de Calamidad por 30 días Irving Escobar 24 de marzo de 2020 a las 05:38h

¿Cuántas pruebas tiene disponibles el Ministerio de Salud?

Tenemos pruebas disponibles. Tenemos más de tres mil pruebas listas para poder hacerlas en el menor tiempo posible y únicamente las puede trabajar el Laboratorio Nacional de Salud.

Cualquier hospital público o privado hace las pruebas nasofaríngeas, el hisopado, lo manda al laboratorio nacional y allí se procesa.

¿Por qué no se les hacen pruebas a todos los que estén en cuarentena?

Permítanme decirles que es porque estamos cumpliendo con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aprueba el trabajo que estamos realizando.

Además, porque internacionalmente nos han felicitado por las acciones de contención que hemos tomado. Pero permítanme explicarles algo:

Una persona necesita forzosamente que llevar un período de incubación. Si no da ese período de incubación, la prueba es desperdiciada porque no tendría sentido.

¿Qué hacemos? Encuarentenamos a la gente, la vamos a visitar y aquellas personas que durante 15 días que dura la cuarentena no presentan ningún síntoma; es decir, no tienen dolor de cabeza, n no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen problema pulmonar, esas personas simplemente y sencillamente no adquirieron el virus.

Por lo tanto, serían mil 200 y pico de quetzales tirados a la basura para que nos salga negativo, cuando sabemos que es negativo.

Pero otro, ojo, hay otros que nos dan la sensación por los síntomas que tienen, como un caso que nos sucedió el día de ayer, en donde tenía fiebre, en donde tenía dolor y dificultad para respirar, tenía una pleuritis, y creímos que podía ser coronavirus, mandamos a hacer la prueba y resultó que era una influenza, no era coronavirus.

Ese caso sí lo vemos. La persona estaba en cuarentena, pero no desarrolló coronavirus, desarrolló influenza; por lo tanto, podemos decirle que se están cumpliendo, no sólo los protocolos sino que hay un sentido común para hacer las cosas.

¿Qué piensa de que el procurador de los Derechos Humanos pide descentralizar las pruebas para que puedan aplicarse en los hospitales privados?

Seamos serios. Las únicas pruebas que al día de hoy en el mundo están garantizadas por la OMS es lo que estamos usando nosotros en el Laboratorio Nacional, y solo el Laboratorio Nacional tiene los equipos para poderlas hacer, no hay otra manera.

Esas pruebas no podríamos decirle nosotros a un laboratorio privado que las haga, cuando no las va a poder hacer porque no tiene el equipo necesario por ser muy caro, sólo el Laboratorio Nacional lo tiene.

El día de mañana, cuando aparezcan pruebas certificadas y garantizadas, que podrá ser mañana o pasado y esta semana, porque la medicina está avanzando en la investigación, podría ser muy rápido, que tengan pruebas certificadas con pruebas FDA y por la Organización Mundial de la Salud, tengan la certeza de que las podríamos adquirir.

¿El Paciente 21 se contagió en un viaje, es contagio local o estaba en cuarentena?

Al día de hoy llevamos 21 casos. Hasta el día de hoy en la mañana no ha aparecido ningún caso, las pruebas que procesamos en la mañana no ha habido ningún caso.

Este caso 21 corresponde al día de ayer. Seguimos invictos el día de hoy y espero que podamos seguir invictos el día de hoy. No se contagió de viaje, se contagió por una persona que había estado en el extranjero y que no se sabía porque no había desarrollado ningún síntoma hasta la semana pasada que estuvo en cuarentena porque vino en los vuelos anteriores a las restricciones.

La persona se tardó tres semanas en desarrollar los síntomas y durante estas tres semanas contagió, muy probablemente a esta persona, poreso el 21 no es un caso comunitario, no tenemos casos comunitarios gracias a Dios todavía en el país sino todos tienen que ver por haber estado en el extranjero o en contacto con personas que pudieron haber estado en el extranjero.

¿Cuándo entrega el Centro de Gobierno al Ministerio de Salud el Hospital Temporal del Parque de la Industria?

El día de hoy por la tarde nos vamos a hacer presentes en el hospital del parque, el hospital temporal del parque, como lo hemos denominado al hospital que está en Coperex, en el Parque de la Industria y Centro de Gobierno va a hacerle entrega al Ministerio de Salud el hospital ya prácticamente terminando, desinfectado y Centro de Gobierno se trasladada a seguir con el siguiente hospital, -En Xela- que al día de hoy en a penas un día y medio, lleva ya levantado más de un 40 por ciento de todo el tablayeso que se necesita en el hospital.

Centro de gobierno se traslada ahora a ese hospital, posteriormente se trasladará al oriente del país, Petén y por último muy pobremente la Costa Sur, aunque es probable que tengamos que partirnos en un momento entre la costa sur y el oriente para tratar de sacar dos hospitales al mismo tiempo.

¿Cuándo se hacen los traslados?

Los pacientes están siendo trasladados el día de hoy de Villa Nueva al Parque de la Industria, y vamos a habilitar ya el primer salón, que es el de Observación, donde tenemos a la gente que sale positiva pero no tiene complicaciones.

Mañana estaremos terminando de desinfectar todos los materiales que van a ser utilizados en el Intensivo del hospital y estaremos listos con ese Intensivo por si alguien, ojalá que no, lo llegara a necesitar.

El hospital de Villa Nueva servirá para dos propósitos: ahora estamos trasladando a 19 personas que necesitamos que hagan cuarentena en Europa en un crucero y vinieron vía México y los levamos allí para garantizarnos que van a estar en cuarentena. No tiene síntomas y es muy probable que no vayan a desarrollar la enfermedad.

¿Qué hará el Ministerio de Salud para no quedarse desabastecido en pruebas?

Estamos en contacto con el Instituto Charité de Alemania, qué es en donde salen las pruebas, y nosotros estamos ahorita pidiendo el abastecimiento de 10 mil a 15 mil pruebas más para que podamos estar suficientemente abastecido.

Esas -pruebas- vendrán vía aérea por cargo, porque los aviones de carga siguen entrando a Guatemala. Desabastecidos en pruebas no nos vamos a quedar.

En tanto, el ministro de Salud, Hugo Roberto Monroy, respondió a estas preguntas:

¿Cuál fue la ruta del contagio de los pacientes 13 y 18?

La paciente 13 fue contagiada por alguien que vino de viaje, y el 18 fue porque un paciente viajó a España, ingresó por vía aérea a nuestro país y traía ya el virus del covid-19.

¿Cuántos doctores, enfermeras, personal administrativo y de limpieza asignan al hospital del Parque de la Industria?

Con médico contamos ya, incluso con voluntarios, con un número de 65 médicos especialistas, tanto internistas, intesivistas, como infectólogos. Contamos con 60 enfermeras, y con el equipo de limpieza todo va a ser dado y donado por una empresa externa que nos va dar toda esta situación de limpieza.

¿Con cuántas camas cuenta el hospital?

Tenemos 319 camas, 48 designadas para el Intensivo, pero vamos a tener una capacidad de tres mil camas.

Aparte están los centros como el de Quetzaltenango, que ya se está habilitando, o sea que vamos a cumplir completamente toda la República, para darle tratamiento a esta emergencia.