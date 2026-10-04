Ley contra el cáncer en Guatemala: qué ha avanzado y qué sigue pendiente a dos años de su vigencia

Dos años y medio después de que entró en vigor la Ley para la Atención Integral del Cáncer, Guatemala ya cuenta con reglamento, una Dirección Nacional y un Consejo Nacional, mientras avanza la planificación de un hospital especializado.

La implementación, sin embargo, mantiene pendientes. El Registro Nacional del Cáncer continúa en construcción, la ejecución presupuestaria presenta diferencias entre dependencias de Salud y los recursos destinados a los departamentos siguen siendo limitados.

Uno de los avances más recientes es el Hospital Especializado contra el Cáncer. El viernes 2 de octubre de 2026, autoridades del Ministerio de Salud, el presidente Bernardo Arévalo, y diplomáticos de China-Taiwán recorrieron el área de la zona 13 capitalina donde se prevé construirlo.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, informó que el proyecto, financiado por Taiwán con US$35 millones, ya tiene empresa constructora y supervisora, diseño básico y estudios de suelo. El proceso de licencias continúa y la meta es colocar la primera piedra a más tardar en diciembre del 2026.

Se proyecta que el hospital tenga inicialmente dos aceleradores lineales para radioterapia, con espacio para cuatro, además de quirófanos, salas de quimioterapia, laboratorio de patología, cuidados intensivos y encamamiento. Barnoya calcula que la construcción tomaría unos tres años.

¿Qué establece la Ley para la Atención Integral del Cáncer?

El Decreto 7-2024 entró en vigencia el 2 de abril del 2024. Su reglamento debía emitirse seis meses después, pero fue publicado hasta el 24 de junio del 2026.

La norma establece la Dirección Nacional de Atención Integral del Cáncer, el Consejo Nacional contra el Cáncer, el Comité Nacional de Farmacoterapia, el Registro Nacional del Cáncer y el hospital especializado.

Barnoya asegura que la Dirección y el Consejo ya fueron creados y que el Comité de Farmacoterapia y el registro continúan en desarrollo.

También reporta más de 760 mil vacunas contra el virus del papiloma humano durante la actual administración, unas 7 mil mamografías en el 2025 y alrededor de 5 mil 400 en lo que va del 2026.

¿Cuántos casos de cáncer hay en Guatemala?

El registro sigue siendo uno de los asuntos pendientes.

Barnoya reconoce que Guatemala no dispone de información poblacional suficiente para determinar con precisión cuántas personas tienen cáncer, cuáles son los tipos más frecuentes y dónde se encuentran los pacientes.

Según el ministro, el registro en construcción contiene unos 14 mil casos. Mientras amplía su cobertura, Salud utiliza estimaciones internacionales.

Globocan, la base mundial de estimaciones sobre cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer —IARC, por sus siglas en inglés—, calcula que en Guatemala los cánceres de hígado, estómago y cérvix concentran el mayor número estimado de muertes por esta enfermedad.

El cáncer de mama, aunque figura entre los de mayor incidencia estimada, se encuentra por debajo de esos tumores en mortalidad.

Las cifras de Globocan no corresponden a un registro completo de pacientes diagnosticados en Guatemala. Para estimar la incidencia, la publicación señala que el país no dispone de una fuente nacional específica y utiliza modelos epidemiológicos; para mortalidad emplea datos nacionales de la OMS proyectados al 2024.

Barnoya atribuye la visibilidad del cáncer de mama a la organización generada alrededor de la enfermedad y a la importancia de detectarlo tempranamente.

¡La forma de diagnosticar y tratar el cáncer cambiará en Guatemala! 🏥



Hoy, el Presidente @BArevalodeLeon y el Ministro de @MinSaludGuate visitaron, junto al Ministro de la República de China (Taiwán), Lin Chia-Lung, y su delegación, el terreno destinado a la construcción del… pic.twitter.com/o6WpBeC3w2 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) October 2, 2026

¿Cuánto se ha utilizado del presupuesto para cáncer?

De los Q473.1 millones destinados específicamente a cáncer en el 2026, al 31 de julio se habían devengado Q127.1 millones, equivalentes al 26.87%, según el monitoreo del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Monitoreo Ca julio 2026

La ejecución muestra diferencias entre dependencias.

La Dirección Administrativa había devengado Q663 mil 112, equivalente al 0.28% de sus recursos. El Hospital General San Juan de Dios registraba 78.15% y el Roosevelt, 45.30%.

En el Hospital Regional de Occidente se habían devengado Q6.8 millones de Q9.2 millones vigentes. El monitoreo presenta una inconsistencia en el porcentaje correspondiente a ese hospital, por lo que resulta más preciso utilizar los montos consignados en la tabla. Monitoreo Ca julio 2026

Barnoya sostiene que la ejecución no debe medirse solo por cuánto dinero se gasta y afirma que el Ministerio trabaja en mecanismos de compra para medicamentos oncológicos.

A septiembre, aseguró, se habían devengado Q262 millones vinculados con los Q600 millones contemplados por la ley.

Ese dato no es directamente comparable con el 26.87% de julio: este último fue calculado únicamente sobre los Q473.1 millones destinados específicamente a cáncer, mientras el ministro tomó como referencia los Q600 millones contemplados por la normativa.

El 2 de septiembre, autoridades de los gobiernos de Guatemala y de China Taiwán presentaron la maqueta del Hospital Especializado contra el Cáncer. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)



¿Cuánto dinero ha llegado a los departamentos?

La descentralización es otro de los pendientes.

A julio del 2026, las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud tenían asignados Q30 mil 664 para cáncer: Q17 mil en Chimaltenango y Q13 mil 664 en Escuintla. Monitoreo Ca julio 2026

En el 2025 las DDRISS recibieron Q89.4 millones mediante una redistribución efectuada hasta septiembre. Al cierre del año habían utilizado Q54.9 millones.

Por eso, las cifras de ambos años no implican necesariamente que los recursos departamentales hayan disminuido: en el 2025 la distribución también ocurrió de forma tardía.

Barnoya reconoce que llevar la atención a los departamentos requiere no solo presupuesto, sino también espacio, equipo y personal especializado.

¿Cómo participarán los pacientes?

Patricia Cifuentes, paciente con cáncer de ovario metastásico, participó en la primera convocatoria del Ministerio de Salud para organizar la representación de pacientes y organizaciones de la sociedad civil prevista en el reglamento.

Cuenta que a la reunión asistieron organizaciones dedicadas al acompañamiento, navegación y cuidados paliativos, pero pocos pacientes.

Considera que la propia enfermedad limita esa participación, pues algunos no tienen las condiciones físicas para involucrarse en reuniones y procesos administrativos.

La representación todavía no quedó constituida. Los participantes acordaron continuar los encuentros, conocer el reglamento y definir quiénes ocuparán los espacios correspondientes a la sociedad civil.

Para Cifuentes, ese proceso todavía contrasta con lo que ocurre en los servicios.

“Seguimos exactamente igual”, dice al referirse a dificultades con medicamentos, saturación y acceso a la atención.

¿Cuándo estaría listo el Hospital Especializado contra el Cáncer?

Salud tiene como meta colocar la primera piedra a más tardar en diciembre del 2026. Barnoya calcula que la construcción tomaría unos tres años.

El hospital ampliaría la capacidad pública, especialmente en radioterapia, pero mientras entra en funcionamiento la red del Ministerio seguirá dependiendo de proveedores externos para algunos tratamientos.

La ley ya cuenta con presupuesto, reglamento e instituciones y el hospital comienza a tomar forma. El siguiente paso será determinar cuánto de esa estructura se convierte en prevención, diagnóstico y tratamiento disponibles para los pacientes.