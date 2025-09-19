Limbo legal impide reparar puente de Lomas del Norte pese a advertencias de alto riesgo

El distribuidor vial de Lomas del Norte, en la zona 17, continúa en un limbo administrativo. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) aclaró que no puede intervenir en su reparación hasta que la Municipalidad de Guatemala lo registre y lo traslade oficialmente a la red vial nacional, a pesar de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ya lo declaró en alto riesgo.

Un oficio emitido por Covial, al que Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso, señala que el puente y el paso a desnivel de Lomas del Norte “no están inscritos dentro de la red vial nacional y, por lo tanto, no corresponde al Ministerio de Comunicaciones realizar reparaciones o trabajos de mantenimiento hasta que la infraestructura sea registrada y trasladada oficialmente por la municipalidad a la Dirección General de Caminos (DGC)”. Esto ocurre en medio de los daños estructurales que presenta.

El documento, fechado el 11 de septiembre del 2025, detalla que la comuna debe cumplir tres pasos: registrar el puente en la DGC, trasladar su titularidad y permitir que Covial lo incluya en sus programas de mantenimiento. “Todo esto se ha definido en una mesa técnica que se ha instalado para dar respuesta a los daños que presenta la infraestructura”, agrega el documento.

La Unidad afirma contar con personal y proyectos adjudicados este año en el departamento de Guatemala para ejecutar las reparaciones necesarias. Sin embargo, advierte que, sin el procedimiento administrativo correspondiente, no es legalmente posible intervenir. “Resulta improcedente ejecutar intervenciones sobre una infraestructura que no se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio”, subraya el oficio.

El pronunciamiento se suma a la advertencia de la Conred, que recientemente declaró en alto riesgo el paso a desnivel y solicitó una intervención inmediata debido a los daños estructurales.

Mientras tanto, la comuna asegura que continúa con las mesas técnicas y coordinaciones, y que será el Ministerio de Comunicaciones (CIV), por medio de una de sus unidades, el que finalmente ejecute los trabajos. No obstante, el proceso administrativo aún no ha concluido.

Pese al pronunciamiento del CIV, la Unidad de Prensa de la municipalidad indicó: “El paso a desnivel y sus áreas de influencia se encuentran ubicados sobre la Ruta Centroamericana CA-9 Norte, que es de categoría de primer orden, ya inscrita en la red vial de la Dirección General de Caminos. Por tanto, se solicitó que la infraestructura, junto con sus áreas adyacentes, sea adscrita a la ruta mencionada, ya que en el 2003 el paso a desnivel fue construido por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial”.

Mientras se definen los traspasos de responsabilidad, ni siquiera los estudios técnicos pueden iniciarse. El puente de Lomas del Norte continúa deteriorándose cada día, lo que incrementa el riesgo para los miles de conductores que lo utilizan.