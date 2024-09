“Llevo año y ocho meses esperando”: Los testimonios de pacientes que llegaron a consulta externa del Roosevelt tras 27 días de cierre

La consulta externa del Hospital Roosevelt cerró por 27 días hábiles debido a una serie de amenazas contra personal médico, lo que afectó a unos 27 mil guatemaltecos que deben esperar para recibir atención. Algunos de ellos relataron las complicaciones que vivieron a causas de la falta de servicio.

Felicito Godínez, una persona de la tercera edad y con padecimiento de próstata, indicó que la espera para la atención médica a causa del cierre de la consulta externa empeoró su estado de salud, ya que la cirugía que necesita ha reprogramada en varias ocasiones.

Godínez recibió su diagnóstico en septiembre del 2023 y desde entonces empezó con su tratamiento y fue puesto en la lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente; sin embargo, ese procedimiento ha sido pospuesto.

De forma regular, Godínez acudía a cada 15 días al Hospital Roosevelt para cambiar la sonda que necesita, pero a causa del cierre de la consulta externa su próxima cita está programada para finales de octubre próximo.

“Yo tengo cita desde el año pasado en septiembre, porque a mí me evaluaron desde entonces para operación, pero el doctor, el urólogo, siempre me ha indicado que no hay espacios, no hay camas y mire, casi es octubre y no me han operado”, dijo el paciente.

Enfatizó que tiene 10 citas médicas previo a su operación, pero que los retrasos de las consultas no han permitido que se le pueda operar.

Además, dijo que, sumado a eso en ocasiones solo le brindan una receta médica y él tiene que comprar su medicamento en farmacias particulares.

Debido a su diagnóstico y la sonda que debe utilizar, Godínez no puede trabajar.

“Nada, no puedo hacer nada y pues yo necesito trabajar para subsistir, porque yo ya no trabajo, y yo necesito trabajar para tener entrada” puntualizó

“Este es el seguro social de nosotros los pobres”

Un año tuvo que esperar Juan Virgilio Pineda, paciente diagnosticado con osteoporosis en la columna, para obtener una cita médica, pues a causa del cierre de la consulta externa se aplazó la atención que necesita, ya que no puede mantenerse mucho tiempo de pie, porque eso incrementa sus dolencias.

Otro de los problemas a los que se enfrentó Pineda fue la falta de medicamentos, pues, según indica, desde que fue diagnosticado no ha recibido fármacos contra el dolor.

“Me dijeron que tengo osteoporosis en la columna, ya no me dieron medicamentos solo me dijeron que me siguiera tomando lo que me recetaron, y estar mucho tiempo parados me afecta, pero ese es el seguro social de nosotros los pobres”, resaltó.

Pineda dijo que con la esperanza de ser atendido este miércoles en la consulta externa madrugó a las 3 de la mañana.

“Ya cuando venga no tendré oído”

Los pacientes de la tercera edad han sido los más afectados con las citas, según indicó Gladis Linares, paciente del área de otorrinolaringología, quien se ha visto afectada por la pérdida de la audición.

Ella señala que desde meses ha separado dos citas, una para revisión dental y la segunda por sus problemas de audición.

Desde la madrugada se presentó a la consulta externa para ser atendida por el dentista, cita que espero por tres meses, pero señaló que la otra cita se reprogramó para enero próximo, lo que catalogó como tardado.

“Tengo otras citas que me cambiaron, pero la cita de otorrino me la dejaron hasta enero y aunque ellos no tienen culpa, les dije que cuando vuelva ya no voy a tener oído”, comentó Linares.

Sin medicamentos ni indicaciones

Sheny de Valle, otra paciente a la que lñe reprogramaron cita en la consulta externa, señaló que la falta de atención también retrasó una seria de exámenes por una posible enfermedad renal.

La cita que le fue programada hace unos meses y tenía fecha en 19 de agosto, se retrasó por más de un mes.

“Tengo cita, estoy citada desde hace un mes y la perdí (por el cierre), ahora vengo porque me pusieron para hoy, a ver qué dice Dios”, declaró De Valle.

Ella salió de su casa en san Miguel, Villa Canales, a las 4 de la mañana en busca de ser atendida y evaluada de sus riñones, pues esta enfermedad la ha puesto delicada y la reprogramación de su cita complicó la búsqueda de tratamiento, ya que no le dieron medicamento ni indicaciones de lo que debe hacer.

“No me dieron medicamentos, ni indicaciones, solo me dieron cita hasta hoy”, agregó.

“Llevo año y ocho meses esperando una operación en el hombro”

Un paciente no vidente ha esperado un año y ocho meses para tener una cita médica y continúa a la espera de ser operado de un tendón desgarrado en su hombro derecho.

El cierre de la consulta externa ha provocado que exista un retraso en la posibilidad de su operación y de poder obtener el alivio a sus dolencias.

El tiempo ha sido su compañero, ya que el paciente indicó que lleva 20 meses a la espera de respuestas ante sus dolencias en el hombro, lo que ha dificultado su manejo, que ya era complicado ante la falta de visión.

Debido al cierre de la consulta externa se le reprogramó la cita para el próximo 30 de septiembre, donde espera recibir los resultados de sus análisis de traumatología, cardiología y ortopedia, evaluaciones que podrían apoyarle a ser intervenido.