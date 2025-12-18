Lluvia colapsa el tránsito en sectores clave del área metropolitana y agrava la movilidad

Las lluvias registradas este jueves 18 de diciembre en distintos puntos del área metropolitana han provocado complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en zonas clave de la ciudad capital y municipios cercanos. Las autoridades de tránsito piden precaución a los conductores y recomiendan mantener la distancia y reducir la velocidad.

Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, informó que la lluvia afecta principalmente las zonas 1, 9, 10, 13 y 15. Indicó que se ha complicado el tránsito en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a la llegada de vuelos con atraso, lo que ha provocado mayor afluencia de vehículos, incluso buses, cuyos ocupantes se dirigen a recoger a familiares procedentes del extranjero.

“Por favor, alerta especialmente bajo puentes y pasarelas, por la espera que realizan peatones y también motoristas”, advirtió Montejo.

Entre los sectores con mayor impacto vial figuran el bulevar Los Próceres, la avenida Reforma, la avenida de las Américas, la calzada Roosevelt y el bulevar Liberación. La Dirección General de Aeronáutica Civil y agentes de la Policía Municipal de Tránsito han coordinado acciones conjuntas para mitigar el congestionamiento.

Además, un tráiler cayó a un barranco en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 25, lo que generó alerta. Aunque el tránsito en el área es administrable, una grúa trabaja en la extracción del vehículo.

También se reporta un vehículo averiado que obstruye el carril derecho del Periférico, a la altura de la 22 avenida de la zona 11, con dirección hacia Majadas.

En el bulevar Vista Hermosa y 16 avenida, zona 15, una camioneta averiada interrumpe la circulación hacia el área oriente, por lo que agentes de tránsito brindan asistencia.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reportó alta carga vehicular desde la 30 calle del bulevar El Caminero y el bulevar Carolingia hacia Las Cuchillas. También se informó de:

Afluencia vehicular en ambos sentidos sobre la calzada Roosevelt.

Tránsito fluido en la calzada Doroteo Guamuch Flores.

Afluencia hacia occidente en la calzada San Juan.

Congestión en el ingreso a la zona 1.

Tránsito moderado en la avenida La Brigada.

Afluencia vehicular en ambos sentidos en los distintos ejes de San Cristóbal.

Circulación sobre el puente Charcas.

Fuerte lluvia sobre la ruta Interamericana, donde se recomienda conducir con precaución.

Circulación fluida en ambos sentidos en el semáforo Tinco, con presencia de lluvia en el sector.

La PMT de Villa Nueva también alertó sobre lluvias en distintos puntos del municipio y recomendó manejar con precaución. Por su parte, la PMT de Villa Canales informó de lluvia intensa en el sector de Boca del Monte, con posibles afectaciones en la movilidad.

Las autoridades reiteran el llamado a los automovilistas para que sigan las indicaciones de los agentes de tránsito, reduzcan la velocidad y mantengan la distancia entre vehículos, a fin de evitar incidentes.

Tráiler con desperfectos mecánicos en el km 13 CA-9 al norte. Se recomienda transitar con precaución y considerar rutas alternas. #TransitoVN pic.twitter.com/RRfIaeDfHL — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 18, 2025

Presencia de lluvia en los diferentes sectores del municipio. Se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia y conducir con precaución. #TransitoVN pic.twitter.com/ddzq1Vhn5p — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 18, 2025

Afluencia vehicular ambos sentidos sobre Calzada Roosevelt. #TránsitoMixco pic.twitter.com/BKiDWH5Fz8 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) December 18, 2025

