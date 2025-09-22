Fuertes lluvias dejan inundaciones, accidentes y tráfico paralizado en Guatemala

Las fuertes lluvias registradas este lunes 22 de septiembre provocaron serias complicaciones en el tránsito vehicular y una serie de incidentes viales en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala y áreas cercanas, según reportes de las autoridades de tránsito.

Una de las principales afectaciones ocurrió en la calzada Roosevelt, donde la acumulación de agua frente a El Guarda causó inundaciones que ralentizaron la circulación durante varias horas. En ese mismo sector, en la 18 avenida de la zona 11, se registró una colisión sin heridos que agravó aún más la congestión en el área del Trébol.

En la zona 5, las autoridades reportaron la caída de un árbol entre la diagonal 14 y la 15 calle del bulevar La Asunción, lo cual obligó al cierre temporal de un carril mientras se realizaban labores de limpieza. Aunque no hubo heridos, el tránsito fue afectado, informó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Además, se reportó un derrumbe en la conexión de Boca de Monte hacia la Ciudad de Guatemala, al final de la avenida Hincapié, cerca del kilómetro 9. La PMT recomendó precaución a quienes transitan por esa vía.

En Santa Lucía Los Ocotes, camino hacia la zona 25, un accidente grave provocó largas filas de vehículos en el kilómetro 17, donde el tránsito fue lento durante gran parte de la mañana.

También se registraron colisiones múltiples en la zona 1 —4ª avenida y 18 calle— y en la zona 18, en las cercanías de la colonia La Barreda. En ambas situaciones, aunque no se reportaron heridos, las maniobras para retirar los vehículos obstaculizaron el paso.

En la ruta Interamericana, a la altura del kilómetro 28, un camión chocó contra un paredón y quedó atrapado en una cuneta, lo que generó hasta seis kilómetros de congestionamiento en San Lucas Sacatepéquez, principalmente en horas de la tarde.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, indicó que “los hechos viales registrados entre leves y graves dejaron varias personas heridas”.

Además, señaló que no se habilitó el carril reversible hacia el sur, debido a restricciones en el área de Palín, Escuintla, lo que repercutió en la fluidez vehicular.

Algunos sectores de Mixco, como la calzada San Juan y tramos de la calzada Roosevelt, también presentaron complicaciones viales.

