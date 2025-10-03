Comunitario
Lluvia y viento derriban 12 árboles y bloquean la ruta a Santa Elena Barillas
La lluvia y el viento derribaron 12 árboles en la ruta a Santa Elena Barillas, Villa Canales, lo que mantiene bloqueados ambos carriles entre los kilómetros 33 y 34.
Agentes de la PMT retiran ramas de la carretera bloqueada por la caída de 12 árboles, mientras automovilistas buscan rutas alternas para llegar a Santa Elena Barillas. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
La lluvia y los fuertes vientos registrados este viernes provocaron la caída de 12 árboles que bloquean por completo la ruta a Santa Elena Barillas, Villa Canales, entre los kilómetros 33 y 34.
Los árboles caídos mantienen cerrados ambos carriles, lo que ha generado complicaciones en el tránsito de vehículos que se dirigen hacia Santa Elena Barillas y zonas aledañas.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales trabajan en el retiro de los obstáculos con apoyo de cuadrillas municipales. Las autoridades señalaron que, de momento, no se reportan personas heridas por el incidente.
Sin embargo, aún se desconoce cuánto tiempo tomarán las labores de despeje, debido a la magnitud de los árboles y las condiciones del clima.
Rutas alternas sugeridas
- Aldea El Tablón
- Carretera a El Salvador
La PMT recomendó a los automovilistas extremar precauciones y utilizar las vías alternas mientras se restablece la circulación.
Vecinos de la zona indicaron que este tipo de incidentes es frecuente durante la temporada de lluvias, ya que la saturación del suelo y las ráfagas de viento debilitan los árboles a orillas de la carretera.