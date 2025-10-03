Lluvia y viento derriban 12 árboles y bloquean la ruta a Santa Elena Barillas

La lluvia y los fuertes vientos registrados este viernes provocaron la caída de 12 árboles que bloquean por completo la ruta a Santa Elena Barillas, Villa Canales, entre los kilómetros 33 y 34.

Los árboles caídos mantienen cerrados ambos carriles, lo que ha generado complicaciones en el tránsito de vehículos que se dirigen hacia Santa Elena Barillas y zonas aledañas.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales trabajan en el retiro de los obstáculos con apoyo de cuadrillas municipales. Las autoridades señalaron que, de momento, no se reportan personas heridas por el incidente.

Sin embargo, aún se desconoce cuánto tiempo tomarán las labores de despeje, debido a la magnitud de los árboles y las condiciones del clima.

Rutas alternas sugeridas

Aldea El Tablón

Carretera a El Salvador

La PMT recomendó a los automovilistas extremar precauciones y utilizar las vías alternas mientras se restablece la circulación.

Vecinos de la zona indicaron que este tipo de incidentes es frecuente durante la temporada de lluvias, ya que la saturación del suelo y las ráfagas de viento debilitan los árboles a orillas de la carretera.