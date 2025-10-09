Lluvias con vientos causan caída de árboles y bloqueos viales en el área metropolitana

Una intensa lluvia acompañada de ráfagas de viento sorprendió la tarde de este jueves 9 de octubre a los habitantes del área metropolitana, provocando la caída de árboles, daños en viviendas, cortes de energía y múltiples complicaciones viales en distintas zonas de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó árboles caídos sobre la vía pública en sectores como el Periférico, la avenida Las Américas y la 49 calle de la zona 12, donde una rama bloqueó el paso hacia El Trébol. Personal municipal se movilizó a los puntos afectados para remover escombros y habilitar el paso.

Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, informó que un árbol bloqueó la 13 calle del Periférico, zona 11. Además, se desarrollaron maniobras de remoción en el puente Cejusa, donde un árbol obstruía el tránsito hacia Majadas. Vecinos y motoristas colaboraron con las autoridades.

Los Bomberos Municipales también atendieron emergencias por árboles derribados en la 9.ª avenida y 11 calle de la zona 11. La caída de ramas afectó la movilidad y provocó temor entre los residentes, aunque no se reportaron personas heridas.

En la zona del Hospital Roosevelt se observaron daños por los fuertes vientos, y personal médico señaló la caída de árboles dentro del recinto. En colonias cercanas, como Roosevelt, zona 11, también se registraron afectaciones.

Montejo añadió que un remolino en el sur occidente de la ciudad provocó desprendimientos en techos de viviendas y estallido de transformadores eléctricos, lo que dejó sin servicio eléctrico a varios sectores.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó la caída de granizo en diferentes puntos del país. La institución recomendó precaución y solicitó a la población informar sobre eventos similares en sus comunidades.

En Villa Nueva, la PMT local advirtió sobre poca visibilidad para conducir, especialmente en la zona 1 de ese municipio. Las autoridades mantienen monitoreo ante posibles nuevas emergencias.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las condiciones de lluvia podrían continuar durante la tarde y noche, debido a la inestabilidad atmosférica presente en la región central del país.

Un boletín del Insivumeh detalla que: “Hace aproximadamente una hora se presentaron en la ciudad capital lluvias muy fuertes, producto de una tormenta local severa. Se confirma la caída de granizo en algunos puntos y la presencia de un remolino de dimensiones considerables, los cuales no son comunes, pero son efectos de las corrientes internas de las nubes Cumulonimbus. Dichas nubes son responsables de las tormentas locales y las lluvias convectivas”.

Agrega que estas condiciones se presentan debido al calentamiento diurno, el ingreso de humedad y la alta inestabilidad en la atmósfera.

“Para el resto de la tarde y noche podrían continuar las lluvias; sin embargo, no se espera que se presenten remolinos nuevamente. Aunque no se descartan inundaciones, crecida de ríos o movimientos en masa debido a la alta saturación de los suelos y la probabilidad de lluvias fuertes”, refiere el Insivumeh.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.





Tornado causa daños en el CUM de la zona 11 y alrededores 😱 pic.twitter.com/JQMj2WG9r0 — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 9, 2025

Otro video que nos comparten del tornado en la capital y como se oscureció por unos minutos 😨 pic.twitter.com/hkhElS7Iem — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 10, 2025

Otro video que nos comparten del tornado en la capital y como se oscureció por unos minutos 😨 pic.twitter.com/hkhElS7Iem — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 10, 2025