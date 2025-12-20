Lluvias continuarán en varias regiones del país por el ingreso de humedad desde el mar Caribe

Las lluvias que han persistido en varias regiones del país podrían continuar durante los próximos días, debido a la influencia de un sistema de alta presión que sigue favoreciendo el ingreso de humedad desde el mar Caribe, según pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según los pronósticos, la nubosidad, así como las lloviznas dispersas por la tarde y la noche, continuarán afectando principalmente al norte, la franja transversal del norte, el Caribe y sectores del altiplano central. En esas áreas, las condiciones atmosféricas seguirán siendo inestables mientras persista el flujo de humedad.

Los modelos de análisis indican que estas condiciones podrían mantenerse por varios días, con variaciones según la región. En el sur del país, en cambio, el ambiente se mantendría cálido y con poca nubosidad durante el día.

Además de las lluvias, se prevé que continúe el descenso de temperatura en horas de la noche y madrugada, sobre todo en zonas altas de occidente y el altiplano central.

El Insivumeh recomienda a la población mantenerse informada sobre los boletines oficiales y tomar precauciones por lluvias locales, descenso térmico y posibles bancos de neblina en zonas montañosas.

