Inundaciones, deslizamientos, rescates: 5 mil personas afectadas por lluvias de las últimas horas

Cuerpos de socorro rescataron a 8 personas que quedaron atrapadas en el río Cabuz, aldea El Tecomate de Catarina, San Marcos.

La temporada de lluvia del 2021 está apenas comenzando y las personas afectadas ya se contabilizan por miles. Tan solo este sábado 29 de mayo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contabilizó emergencias y rescates en al menos cinco departamentos del país.

Las autoridades destacan que por fortuna no se lamentaron pérdidas humanas, pero resaltan la necesidad de que todas las personas sepan las recomendaciones principales como no cruzar un río ante constantes lluvias y no estar cerca de paredes de gran tamaño.

David de León, vocero de Conred, detalló las cifras que dejó la lluvia de este fin de semana. “5 mil 209 personas resultaron afectadas, 65 evacuadas, 20 se atendieron el albergues, además de ocho personas rescatadas y 33 viviendas con daños, según reportes. Pedimos a la población estar siempre atenta a los avisos de las autoridades y evitar poner en peligro su vida. El teléfono 119 de Conred está habilitado las 24 horas del día”.

Lea también: Por qué en Guatemala camina lento la vacunación en comparación con Centroamérica

Este es el desglose de las principales emergencias en cada uno de los departamentos afectados.

Guatemala

Inundación en el sector Vicente Cuchilla del Carmen, en Santa Catarina Pínula. La acumulación de agua dentro de una constructora generó que dos viviendas aledañas se inundarán afectando a 24 personas.

Inundación en la colonia Monte }Moria, de la zona 3 de Boca del Monte, Villa Canales, afectó a 60 personas. Una evaluación de expertos señala que hay 14 viviendas afectadas. 20 decidieron refugiarse en un albergue de la localidad.

Inundación en la colonia La Joya, zona 3 de Boca del Monte, dejó a 125 personas afectadas y 17 viviendas con daños moderados.

Quetzaltenango

Derrumbe en el kilómetro 225 de la Ruta Departamental QUE-03 en Colomba, Quetzaltenango. Sector en el que diariamente transitan cerca de 5 mil personas.

Colapso de una pared de la Escuela Oficial Urbana Mixta El Jardín en Coatepeque, Quetzaltenango. De acuerdo con lo indicado por las autoridades educativas, se coordinó la reparación con las autoridades municipales.

San Marcos

Cuerpos de socorro rescataron a 8 personas que quedaron atrapadas en el río Cabuz, aldea El Tecomate de Catarina, San Marcos.

Huehuetenango

Deslizamiento en la alea El Boquerón de Cuilco. Preliminarmente se indica que 7 viviendas presentan daños y 42 personas resultaron afectadas y evacuaron sus viviendas refugiándose con familiares y vecinos.

Totonicapán

Se reportan daños en el puente Samalá, en el sector de La Moreria, en el kilómetro 189.5 de la Ruta Nacional 1, en San Cristóbal Totonicapán. En uno de los carriles se observa hundimiento. La zona ya está siendo evaluada.

Sololá