Lluvias y descarga eléctrica retrasan reversible y complica tránsito en la calzada Aguilar Batres

El tránsito hacia el sur de la ciudad se vio afectado este miércoles 17 de septiembre por condiciones climáticas, la presencia de tráileres varados y una emergencia eléctrica que retrasó la habilitación del carril reversible en la calzada Raúl Aguilar Batres.

Según explicó Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, varios tráileres quedaron detenidos en la cuesta de Villa Lobos debido a que el asfalto está resbaladizo, lo que dificultó el ascenso de otros vehículos.

Además, el carril reversible en el carril auxiliar —a la altura de la 34 calle, con dirección hacia el Cenma— no fue habilitado al mediodía, como es habitual, sino hasta después de las 13.00 horas.

La demora se debió a una emergencia atendida por los Bomberos Municipales: una persona que colocaba una valla publicitaria sufrió una descarga eléctrica. Las labores de rescate requirieron el uso de grúas y equipos especializados, lo que impidió la habilitación del paso reversible.

La congestión vehicular se extendió hasta la avenida Bolívar, en la zona 3 capitalina, según reportes de la PMT.

Además, se informó sobre un vehículo atrapado por inundación en la 50 calle de la calzada Aguilar Batres, en el carril auxiliar hacia el norte.

Recomendaciones

La PMT de Villa Nueva recomienda a los conductores:

Evitar el uso del carril auxiliar de la calzada Aguilar Batres si hay lluvia persistente.

Revisar el estado de los frenos antes de iniciar la marcha en condiciones de lluvia.

Estar atentos a las actualizaciones del tránsito a través de canales oficiales.

Tomar vías alternas hacia el sur si se reportan emergencias o alta carga vehicular.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



No se habilitará reversible en el la 34 calle Calzada Raúl Aguilar Batres hacia la salida del Cenma por unidades de emergencia 🚨 que atendieron persona que laboraba en valla publicitaria y sufrió quemaduras por cables de alta tensión. pic.twitter.com/I8aKiMh1sf — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 17, 2025