Comunitario
Localizan a 14 personas desaparecidas en San Pedro Ayampuc: nueve son niños
Bomberos localizaron en San Pedro Ayampuc a un grupo de personas que había sido reportado como extraviado.
Bomberos auxilian a personas localizadas en San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
Los Bomberos Municipales informaron que, durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, fueron localizadas 14 personas reportadas como extraviadas en el sector de la Cruz de los Vados, San Pedro Ayampuc.
Familiares alertaron sobre la desaparición de nueve niños y cinco adultos, cuyo paradero se desconocía desde las 13 horas del sábado.
Los socorristas añadieron que las labores de búsqueda se extendieron hasta la 1 de la madrugada de este domingo, cuando las 14 personas fueron localizadas y trasladadas a una zona segura.
Agregaron que, durante la evaluación, una menor recibió atención prehospitalaria por una herida cortante en un pie.
Los Bomberos Voluntarios también informaron sobre la localización del grupo.
Indicaron que 10 personas fueron evaluadas por técnicos en urgencias médicas, quienes descartaron la necesidad de trasladarlas a un centro asistencial.
Además, los socorristas las apoyaron para que regresaran a sus viviendas, ubicadas en el mismo sector.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.