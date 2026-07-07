Localizan muerto a soldado que participaba en rescate tras accidente aéreo en Chimaltenango

El Ejército de Guatemala confirmó este martes 7 de julio el hallazgo sin vida del soldado de Primera Especialista Nicolás Felipe Ordóñez Canto, integrante de la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), quien desapareció mientras participaba en las labores de recuperación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el viernes 3 de julio en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de la Defensa Nacional informó que el militar fue localizado como resultado de las operaciones de búsqueda y localización efectuadas desde el accidente.

La institución añadió que, en respeto del debido proceso y de las investigaciones en curso, corresponderá a las autoridades competentes establecer e informar oficialmente las causas del fallecimiento.

El Ministerio de la Defensa Nacional también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de servicio del rescatista y destacó su entrega, valentía y compromiso durante el cumplimiento de su deber.

Operativo de rescate

Desde el sábado, decenas de rescatistas del Ejército, Bomberos Voluntarios y otras instituciones participaron en un amplio operativo para llegar al lugar donde cayó la aeronave TG-PIP, en las cercanías de la aldea Unión Victoria, San Miguel Pochuta.

Las labores se complicaron debido a las condiciones del terreno y al mal tiempo, por lo que el Ejército reforzó el despliegue de personal especializado para apoyar la búsqueda, recuperación y extracción de las víctimas.

El oficial José Puerta, de los Bomberos Voluntarios, explicó que los primeros equipos de rescate lograron llegar al sitio el sábado, cuando localizaron la aeronave accidentada. Desde entonces permanecieron en el área para coordinar las tareas de recuperación de los cuerpos.

Asimismo, indicó que el domingo continuaron las labores con personal y equipo especializado para extraer a las víctimas y relevar a los rescatistas que permanecían en la montaña desde la noche anterior.

Investigación del accidente

Mientras avanzaban las labores de rescate, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA), de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se desplazó al lugar del percance para recabar evidencias que permitan establecer las causas del accidente de la aeronave TG-PIP.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan y que los resultados serán dados a conocer una vez concluyan los análisis técnicos correspondientes.

Víctimas

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron recuperados dos de los cuerpos localizados en el lugar del accidente.

Posteriormente, la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que las víctimas extraídas fueron identificadas como Javier Luengo Delgado y Juan José Barrera. Horas después se recuperó un tercer cuerpo.

Las operaciones de búsqueda y recuperación se desarrollaron de manera coordinada entre el Ejército de Guatemala, la Fuerza Aérea Guatemalteca, los Bomberos Voluntarios, la DGAC y otras instituciones que integran el sistema nacional de respuesta a emergencias.

Así ocurrió el accidente

La emergencia comenzó el pasado 3 de julio, cuando la aeronave Beechcraft V35 Bonanza, con matrícula TG-PIP, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora rumbo a una finca ubicada en Santa Bárbara, Suchitepéquez. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el vuelo se desarrolló conforme al plan establecido; sin embargo, horas después se activó el Transmisor de Localización de Emergencia (ELT), lo que alertó a las autoridades sobre un posible accidente.

Tras la activación de la señal se puso en marcha un operativo conjunto en el que participaron la DGAC, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el Ejército de Guatemala, cuerpos de socorro y otras instituciones del sistema nacional de respuesta.

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