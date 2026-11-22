El Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores está cerrado desde el 6 de enero del 2025. Guatemala organizó los Juegos Centroamericanos de ese año sin su principal escenario deportivo y la Selección Nacional de Futbol tuvo que disputar en El Trébol sus partidos decisivos de la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La organización de los Juegos Centroamericanos también quedó en investigación. La diputada Karina Paz presentó una querella por presuntas irregularidades en el manejo de más de Q13 millones, mientras la Contraloría General de Cuentas ordenó una auditoría especial sobre gastos por Q59 millones.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) adjudicó en octubre del 2024 un contrato por Q32.44 millones para remodelar la pista de atletismo y la gramilla. La obra quedó inconclusa y la institución desembolsó Q9 millones 565 mil 713 a Constructora y Distribuidora Bremar.

Bremar también recibió un contrato por Q1 millón 275 mil 341 para el mantenimiento de una piscina del complejo deportivo Maya, en Santa Elena, Petén. En diciembre del 2025, las fiscalizaciones legislativas reportaban que los trabajos no registraban avances. También se señalaron problemas en una piscina de la zona 15 capitalina, intervenida por la misma empresa.

En Alta Verapaz, una adolescente seleccionada nacional de voleibol pidió ayuda para conseguir canchas donde entrenar. Otro joven deportista debía cargar bultos en una terminal antes de acudir a sus prácticas. Ambos casos fueron conocidos por el diputado José Chic durante sus fiscalizaciones.

El 12 de noviembre último, Adriana Ruano, campeona olímpica en París 2024, ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro, disputado en Doha, Catar, y consiguió para Guatemala su primera plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El 19 de noviembre, mientras el Ministerio Público investigaba presuntas irregularidades en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la Asamblea General de la institución designó un comité ejecutivo interino encabezado por Julio Cáceres, quien ya había presidido la CDAG y el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación de Guatemala (Conader).

Desde el 2009, cuando Gerardo Aguirre Oestmann llegó a la presidencia de CDAG, varios nombres han permanecido vinculados con las principales instituciones deportivas, aunque sus autoridades hayan cambiado. Algunos han regresado a cargos que ocuparon años anteriores; otros han pasado de una institución a otra.

El tiempo pasa

Aguirre Oestmann llegó a la presidencia de la CDAG en el 2009, al ganar una elección que fue impugnada por candidatos opositores. La querella llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC), que revocó un amparo provisional relacionado con el proceso.

En su planilla figuraban Juan Carlos Sagastume, Lorena Toriello, Saúl Méndez y Rafael Cuestas, quienes luego lo acompañaron en el COG.

Aguirre Oestmann había presidido la Asociación Nacional de Softbol entre 1999 y 2004. Después ocupó cargos en la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y en la Dirección General de Educación Física (Digef), del Ministerio de Educación (Mineduc).

La diputada Paz sitúa en el Mineduc y la Digef el origen de las relaciones profesionales entre Aguirre Oestmann, Dennis Alonzo, Gerardo Estrada Mayorga, Luis Madrid, Elvia González Torres y José Gabriel del Busto Fernández. Según su fiscalización, varios de ellos pasaron a ocupar cargos en la CDAG, el COG y otras entidades deportivas.

Alonzo fue ministro de Educación entre febrero del 2010 y enero del 2012, durante el gobierno de Álvaro Colom. En noviembre del 2013 reconoció a Prensa Libre:

“Desde el Ministerio de Educación apoyé a Gerardo Aguirre cuando estuvo en la Digef”.

Ese mismo año, Aguirre Oestmann disputó la presidencia del COG. El general Sergio Camargo había ganado las elecciones de octubre, en las cuales Aguirre Oestmann no participó, debido a un amparo. Luego de nuevas resoluciones judiciales, las votaciones se repitieron en diciembre y resultó electo. Asumió el 21 de enero del 2014.

Alonzo pasó a presidir la CDAG y Madrid ocupó la gerencia. Doce años después, este sigue en el cargo, Alonzo regresó a la presidencia entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, y Aguirre Oestmann fue reelecto en el COG en octubre del 2025.

Los diputados Chic y Paz sostienen que estos movimientos forman parte de una estructura de dirigentes, funcionarios y contratistas que ha mantenido influencia en la administración deportiva. Paz identifica entre sus principales integrantes a Aguirre Oestmann, Estrada Mayorga, Willy Kaltschmitt, Madrid y Alonzo.

“Las decisiones las toman las cabezas, y los demás solo marchan. Y marchan de una forma muy ordenada”, afirmó la diputada a Prensa Libre.

El regreso al poder

Aguirre Oestmann no pudo participar en las elecciones del COG de octubre del 2021 porque su planilla carecía de finiquito. El Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe) declaró ganadora a la agrupación liderada por el exfutbolista Jorge Rodas.

Rodas no pudo asumir de inmediato. Un amparo provisional solicitado por la planilla de Aguirre Oestmann suspendió el proceso. Después, la Asamblea del COG aprobó nuevos estatutos, avalados por el Comité Olímpico Internacional (COI), bajo los cuales Aguirre Oestmann fue reelecto, en marzo del 2022.

La controversia llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC), que suspendió en forma provisional artículos de esos estatutos. El COI consideró la intervención judicial contraria a la autonomía del movimiento olímpico y suspendió al COG en octubre del 2022.

La sanción alcanzó a los deportistas. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, celebrados en el 2023, los guatemaltecos compitieron como atletas independientes.

Mientras los tribunales respaldaban la toma de posesión de Rodas, el COI mantuvo su reconocimiento a las autoridades encabezadas por Aguirre Oestmann.

Rodas administró el COG durante unos 15 meses, sin obtener el aval internacional. En abril del 2023, un Tedefe de nueva integración, presidido por Carlos Salvador González de la Cruz, desistió de las acciones de inconstitucionalidad contra los estatutos del COG. En marzo del 2024, ese tribunal dejó sin efecto la resolución que había validado la elección de Rodas.

El 16 de marzo, la Asamblea General Extraordinaria del COG desconoció la administración de Rodas y restituyó a Aguirre Oestmann. Tres días después, el COI levantó provisionalmente la suspensión de Guatemala.

Los litigios continuaron. En marzo del 2025, Rodas obtuvo una nueva resolución judicial favorable a su restitución, apelada por las autoridades del COG. El 2 de octubre de ese año, Aguirre Oestmann fue reelecto para otro período de cuatro años bajo los estatutos reconocidos por el COI.

Los cambios de autoridades también alcanzaron a los funcionarios. Según el diputado Chic, cuando Rodas asumió la administración del COG, personas contratadas durante la gestión de Aguirre Oestmann perdieron sus puestos y posteriormente fueron incorporadas a la CDAG.

Entre los movimientos que identifica Chic figura el de Gerardo Estrada Mayorga, quien dejó la gerencia del COG y ocupó temporalmente la de Confederación.

La diputada Paz considera que los cambios recientes en los organismos de fiscalización y las autoridades deportivas internacionales podrían modificar las condiciones que han permitido la permanencia de determinados dirigentes.

“Espero que los astros se hayan alineado tanto en la Contraloría, en el MP, en Ordeca”, afirmó, en referencia a la Organización Deportiva Centroamericana. También mencionó el relevo en la presidencia del COI.

Paz sostiene que las disputas entre dirigentes también afectan a los atletas, quienes temen cuestionar a las autoridades por posibles represalias, como perder convocatorias, entrenadores u oportunidades de competir internacionalmente.

Prensa Libre intentó conocer la opinión de deportistas que han participado en Juegos Olímpicos y Panamericanos, pero ninguno quiso comentar.

“Ese es el miedo de los atletas a ser castigados”, afirmó Paz.

Panorámica del estadio tomada el 1 de diciembre de 2025, donde la pista continúa en tierra y la franja central aún no tiene piedrín, lo que evidencia el avance incompleto de la obra. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Nombres permanecen

Dennis Alonzo Mazariegos presidió la CDAG entre 2014 y 2017. Después ocuparon el cargo Julio Cáceres y Carlos Morales Sosa, quienes también ejercieron la presidencia interina. En el 2024, Flor de María Donis Paz estuvo al frente de la institución de manera temporal.

Alonzo Mazariegos regresó a la presidencia el 11 de diciembre del 2024. Un año después, Francisco Ardón asumió el cargo. Madrid González permanece en la gerencia desde el 16 de enero del 2014. Ha trabajado con las distintas autoridades que se sucedieron en el Comité Ejecutivo, incluida la segunda gestión de Alonzo Marroquín.

Desde que Aguirre Oestmann comenzó su trayectoria dirigencial en el deporte federado, en 1999, por la Presidencia de la República han pasado nueve personas: Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado Aguirre, Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo. En esos 27 años, pasó de la Asociación Nacional de Softbol a la presidencia de la CDAG, y luego a la del COG.

Chic afirma que la permanencia de Aguirre Oestmann y otros dirigentes no ha dependido de un partido político en particular.

“La estructura que ha generado Gerardo Aguirre ... ha sobrevivido a diferentes partidos políticos que han estado en el gobierno”, señaló el diputado. A su juicio, las sucesivas administraciones gubernamentales han terminado por convivir con esa dirigencia.

Durante esos gobiernos, Aguirre Oestmann pasó a dirigir el COG, Alonzo presidió la CDAG en dos períodos y Madrid continuó en la gerencia.

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte atribuye al gerente la administración de bienes, la gestión institucional y la participación en negociaciones de contratos, de los cuales se debe informar a la Asamblea General.

En el 2026, Madrid registra una remuneración mensual de Q103 mil 825, según la nómina de la CDAG: Q58 mil de sueldo base, Q825 en bonificaciones y Q45 mil por gastos de representación.

El diputado señala que algunos funcionarios han pasado de la CDAG al COG, o viceversa, durante los cambios de autoridades. Menciona a Madrid y a Estrada Mayorga. Este último ocupó la gerencia del COG y, temporalmente, la de la CDAG.

“Ya operan como estructura, tanto CDAG, COG, asociaciones, federaciones”, afirmó Chic, quien además menciona a la Digef.

La diputada Paz señala movimientos similares entre las federaciones deportivas y el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. Según ella, algunos funcionarios reciben indemnizaciones al concluir sus relaciones laborales y luego son contratados en otras entidades.

El Ministerio Público efectuó allanamientos en las oficinas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en el Palacio de los Deportes, el 19 de noviembre de 2026, como parte de una investigación por presuntas irregularidades administrativas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Nuevas plazas

El 31 de agosto del 2021, Prensa Libre publicó los resultados de una fiscalización legislativa que identificó a 13 personas que tenían contratos simultáneos en la CDAG y el COG.

Sus remuneraciones sumaban Q514 mil 708.33 mensuales, equivalentes a Q6 millones 176 mil 500 al año. Los funcionarios que comparecieron a aquella citación reconocieron las contrataciones en ambas entidades y defendieron su legalidad.

Cinco años después, ocho de aquellas 13 personas aparecen de nuevo en las nóminas de la CDAG. Se trata de Alonzo Mazariegos, Karla Ninette Guadalupe Alvarado Marroquín, Verónica Ofelia Enríquez Villanueva de García, Luis Fernando Contreras Aragón, Álvaro Raúl Reynoso Urzúa, Dilma Julieta Salguero López, Brenda Marlene Alburez Pellecer y Francisco Bolaños González.

En junio del 2021, Alonzo tenía contratos por Q22 mil 500 mensuales en la CDAG y Q15 mil 583.33 en el COG. Después de regresar a la presidencia de la Confederación, entre diciembre del 2024 y el mismo mes del 2025, apareció de nuevo en la nómina de enero del 2026, con un contrato de servicios profesionales por Q30 mil mensuales.

Luis Fernando Contreras Aragón, quien en el 2021 recibía Q22 mil 500 mensuales de cada institución, figuraba en enero de este año como asesor especializado de la gerencia de la CDAG, con una paga de Q40 mil 725, entre sueldo base y bonificaciones.

Paz identifica a Contreras Aragón como padrastro del gerente Luis Néstor Madrid González, y lo incluye entre los casos de relaciones familiares que ha investigado en la administración deportiva.

Otra de las personas señaladas en el 2021 fue Glenda Elizabeth Díaz Makepeace de Mejía, quien tenía contratos por Q22 mil 500 mensuales en la CDAG y otros Q22 mil 500 en el COG. Su nombre reaparece en las fiscalizaciones de Paz sobre familiares contratados en las entidades deportivas.

Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), junto a otros directivos, acudió a tribunales el 15 de julio de 2024 para solicitar autorización judicial para viajar a los Juegos Olímpicos de París, en medio de las disputas por la dirigencia deportiva. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Ingresos y becas

Mientras la nómina de la CDAG consigna ingresos mensuales de Q103 mil 825 para su gerente, Madrid González, la diputada Paz afirma que algunos deportistas reciben becas de entre Q600 y Q3 mil para sostener su preparación.

“Algunos atletas no tienen ni para sus pasajes”, cuestiona Paz, al referirse a quienes deben trasladarse desde los departamentos para entrenar.

La memoria de labores de la CDAG del 2024 registra Q2 millones 635 mil 506 presupuestados para el Programa de Retención de Talento Deportivo, de los cuales se ejecutaron Q2 millones 582 mil 897.

Los recursos para estudios académicos se distribuyen mediante otro programa, que contempla apoyo para diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados. Según la fiscalización de Paz, entre el 2020 y el 2026 la CDAG destinó Q2 millones 441 mil 927 a esos estudios. De esa cantidad, Q276 mil 431, equivalentes al 11.3%, correspondieron a deportistas; 5.9%, a entrenadores y técnicos, y 82.8%, a personal administrativo.

La distribución que la legisladora presentó para el 2026 muestra una diferencia mayor: 90.8% de los recursos académicos habría beneficiado a personal administrativo; 7.9%, a entrenadores y técnicos, y un 1.3%, a deportistas.

Paz también indica que los seis doctorados financiados correspondían a personal administrativo. Entre los beneficiarios identificó a Luis Fernando Contreras Aragón, asesor de la gerencia de la CDAG, cuya remuneración mensual en enero último era de Q40 mil 725.

El diputado Chic cuestiona la distribución de recursos hacia las asociaciones departamentales. Asegura que algunas reciben Q900 mensuales para funcionar, mientras determinados dirigentes perciben dietas de Q5 mil por sesión.

Chic advierte de que los recursos asignados a las federaciones nacionales no necesariamente llegan en la misma proporción a las asociaciones departamentales.

Comenta que algunas federaciones reciben hasta Q30 millones, mientras las asociaciones disponen de cantidades mucho menores para funcionar.

Imagen de deportistas guatemaltecos manifestando frente al Organismo Legislativo por la suspensión del Comité Olímpico Internacional (COI). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vínculos familiares

Las fiscalizaciones legislativas del 2026, sustentadas en registros de contratación y nóminas de las entidades deportivas, identifican contrataciones de personas pertenecientes a familias de apellidos Moreno, Canté Aroche, Velásquez Saucedo, Aguirre, Madrid y Mejía Díaz.

Entre los familiares de Aguirre Oestmann señalados por los diputados figuran sus hijos María Alejandra y Eduardo Cristian Aguirre Letona, así como su nuera Katherinne Celeste Pérez Ayala. Los legisladores les atribuyen remuneraciones mensuales de Q30 mil, Q30 mil 625 y Q23 mil 125, respectivamente.

Otro caso es el de Díaz Makepeace de Mejía, quien en el 2021 figuraba entre las personas con contratos simultáneos en la CDAG y el COG. Su hija, Glenda María Mejía Díaz de Vega, integró la junta de licitación que adjudicó la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Paz también identifica como padrastro de Madrid González al abogado Luis Fernando Contreras Aragón, contratado como asesor especializado de la gerencia de la CDAG.

“Hay presidentes de federaciones que sus hijos o sus hermanos están en la CDAG o en el Comité Olímpico”, afirmó la diputada.

Algunos contratos

Guillermo Jerez Hernández ha prestado servicios de asesoría jurídica al COG y a las federaciones nacionales de Natación, Motociclismo y Tiro.

Los registros oficiales de Guatecompras identifican 13 contrataciones a su nombre entre el 2021 y el 2026, por un valor conjunto de Q1 millón 741 mil 140. En el 2026, la Federación de Natación lo contrató por Q216 mil, y la de Motociclismo, por Q180 mil. En septiembre, el COG le adjudicó servicios por otros Q90 mil. Los tres contratos suman Q486 mil y contemplan períodos de prestación de servicios coincidentes ese año.

En la Federación de Motociclismo, el contrato fue suscrito el 15 de mayo, por Paulo Aguilar Archila, presidente de una comisión de transición cuya representación se sustentaba en un acuerdo de la CDAG. Estableció ocho pagos de Q22 mil 500 por asesoría jurídica y seguimiento de procesos administrativos y judiciales.

Jerez también había sido contratado por la Federación Nacional de Tiro en septiembre del 2024, por Q48 mil, para asesorar al Comité Ejecutivo en asuntos relacionados con procesos penales ante el Ministerio Público.

La contratación en Motociclismo fue cuestionada por Juan Pablo Barrientos Urízar, quien ha ejercido la presidencia interina de esa federación y mantiene una disputa por su dirección.

En una declaración pública del 30 de septiembre del 2026, Barrientos mencionó los contratos de Jerez en Motociclismo, Natación y el COG, y lo vinculó con Aguirre Oestmann. También atribuyó al presidente del COG influencia en decisiones de la CDAG, pese a tratarse de instituciones autónomas distintas.

Autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) comparecen ante diputados de la bancada VOS para abordar la remodelación inconclusa del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Dietas y el consejo

El Conader reúne a representantes de la CDAG, el COG, el sistema de educación física, el Ministerio de Cultura y Deportes y la Presidencia de la República. En el 2026, entre sus integrantes figuran Aguirre Oestmann, en representación del COG; Francisco Ardón, por la CDAG, y Rafael Robles, quien preside el Consejo en representación del presidente Bernardo Arévalo.

Aunque la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte establece que los cargos de sus integrantes son ad honorem, el Conader reconoce dietas por asistencia a sesiones. Su reglamento del 2026 fija Q5 mil por sesión y contiene disposiciones sobre gastos de representación. Según los registros oficiales de pagos del COG y este consejo consultados por Prensa Libre, entre el 2024 y los meses documentados del 2026, Aguirre Oestmann acumuló Q1 millón 375 mil 775 en dietas brutas.

Los pagos por sesiones también han aumentado en la CDAG. Los registros oficiales obtenidos por este medio consignan unos Q23.19 millones en dietas para integrantes del Comité Ejecutivo entre el 2014 y julio del 2026. El monto por sesión pasó de Q2 mil 725 en el 2024 a Q3 mil 500 en el 2025, y Q5 mil en el 2026.

El diputado Chic cuestiona dichos ingresos, así como los gastos de representación de los dirigentes.

“Han creado un mecanismo a partir de las dietas para tener un superingreso”, afirma.

Mientras investigan

El 16 de noviembre último, fiscales del MP y agentes de la PNC ingresaron en el Palacio de los Deportes, que se encuentra en la zona 5 capitalina, para allanar las oficinas del COG. Luego, el 19, efectuaron nuevas diligencias en el recinto.

El primer allanamiento se cumplió en seguimiento a una investigación por posible abuso de autoridad, relacionada con denuncias sobre presuntas alteraciones de documentos presupuestarios del COG correspondientes al 2022.

Las acciones concluyeron sin capturas. Antes de estas había trascendido que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de aprehensión contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del comité ejecutivo del COG.

En medio de estas diligencias, la Asamblea General del COG anunció el jueves último la designación de cinco integrantes interinos del Comité Ejecutivo. Julio Cáceres, quien ya presidió la CDAG y el Conader, fue nombrado presidente; Nora Segura, excontralora general de Cuentas, fue nombrada vicepresidenta y secretaria general; Ana Waleska Soto Abril, vocal primera; Tulio Armando Contreras Roldán, vocal segundo, y Aída Virginia Boesche Pedrero, vocal tercero.

Las acciones del MP coinciden con las fiscalizaciones del Congreso, sobre contrataciones, dietas y recursos destinados al deporte. Prensa Libre solicitó la opinión de Aguirre Oestmann, Luis Néstor Madrid y otros funcionarios y dirigentes mencionados en los señalamientos sobre contrataciones, remuneraciones y manejo de recursos, pero al cierre de esta edición no se habían obtenido sus respuestas.

Durante una de esas fiscalizaciones, el diputado Chic recibió el mensaje de una persona que había solicitado implementos para sus hijos, que practican tenis de mesa.

Pedía tres raquetas y seis hules, pero la gestión ante la Federación no prosperó. “Con tristeza y desesperación quiero comentarle... que la respuesta ha sido negativa”, le escribió al legislador. En el mismo mensaje, la persona aseguró que una asociación deportiva había recibido 12 raquetas y 15 hules para atender a 50 niños.