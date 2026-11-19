Este jueves 19 de noviembre, nuevamente se registra la presencia de personal del Ministerio Público (MP) y de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el Palacio de los Deportes, en la zona 5 de la capital.

Aún se desconocen los detalles de las diligencias que efectúan las autoridades en el recinto. Sin embargo, esta es la segunda vez en la semana que se llevan a cabo diligencias en el lugar.

La primera ocasión fue el lunes 16 de noviembre, cuando las autoridades informaron sobre diligencias en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

En esa oportunidad, se informó que el allanamiento buscaba recabar indicios para fortalecer la investigación y hacer efectiva una orden de captura, aunque no se reportaron detenciones.

Además, ese día se presentó una denuncia ante el MP en la que se señala que abogados que han afirmado ser representantes del COG han acudido al Juzgado Segundo Penal para solicitar información y presentar requerimientos relacionados con el proceso judicial, presuntamente mediante actos de intimidación contra el personal.

Las diligencias de este jueves continúan en desarrollo.

Para leer más: Personal de juzgado denuncia intimidaciones de abogados que afirman representar al Comité Ejecutivo del COG

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