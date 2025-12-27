Maga apenas ejecuta el 25% del presupuesto de apoyo a agricultores con sistemas de riego

Cuando faltan unos días para que el calendario cambie al 2026, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) no supera el 84% —al 22 de diciembre, según el Sistema Integrado de Administración Financiera (Sicoin)—. El presupuesto vigente es de Q1 mil 935 millones.

El porcentaje ronda lo de algunos años anteriores; sin embargo, al desglosar las actividades, es el denominado Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible, apoyo a la producción agrícola, pecuaria e hidrología la que refleja menor dinamismo.

El presupuesto asignado era de Q38.3 millones, pero se le redujeron Q18.2 millones, por lo que quedó en Q20 millones. A pesar de contar con menos fondos, su ejecución es la más baja de la cartera, con 23.64%, equivalente a Q4.7 millones.

Con dicho programa, el Maga apoya el uso de sistemas de riego eficientes y sostenibles, como el riego localizado de alta frecuencia —goteo y microaspersión—; la implementación del Proyecto Keyline o línea clave, que integra estructuras de conservación de suelos para retener humedad y construir reservorios con excedentes de agua para riego de auxilio.

Además, promueve la captación de agua de lluvia en áreas de baja precipitación, la modernización de unidades de riego de canales abiertos a presurizados, el uso de sistemas de bombeo alimentados con paneles solares —energía fotovoltaica— y la capacitación a productores para el manejo adecuado del agua y mantenimiento de los sistemas.

De esta forma, se apoya a productores y agricultores con bienes e insumos para la incorporación, rehabilitación y mantenimiento de sistemas de riego y miniriego. Sin embargo, la baja ejecución del presupuesto para estas actividades pone en riesgo ese respaldo.

Alex Guerra, director del Instituto de Cambio Climático (ICC), señaló que el sector agrícola es uno de los más importantes para la economía del país, principalmente porque cerca del 40 % de la población económicamente activa se dedica a la agricultura, actividad de la que subsisten miles de familias.

Menciona que la agricultura es “altamente sensible” a cualquier variación climática, más aún durante períodos de sequía, pues en Guatemala la mayoría de los agricultores dependen de la lluvia para producir —agricultura de secano—.

Con el cambio climático, indica que se alteran los patrones de lluvia, que pueden adelantarse con precipitaciones intensas en ciertos puntos, o bien, la época seca puede prolongarse, lo cual afecta las siembras.

“Algo fundamental para fortalecer la agricultura, desde el punto de vista del desarrollo, pero también de la adaptación al cambio climático, es el riego, y fomentar que toda la agricultura tenga acceso a él es clave para el país. Asociado a esto, también debe haber almacenamiento de agua”. Alex Guerra, director del Instituto de Cambio Climático (ICC)

Agregó que Guatemala tiene un rezago importante en almacenamiento de agua y que una ley de aguas permitiría impulsar un plan hidrológico nacional que defina qué zonas del país necesitan más agua y cuáles son las mejores modalidades de almacenamiento para subsistir, incluso sin lluvia.

“Se estima que en Guatemala solo el 1% o 1.5 % del agua del país es almacenada, y la gran mayoría a través de Chixoy. Después, dependemos de lo que tengamos de lluvia en el día a día o si tenemos un río cercano, un lago, etcétera. Hace falta inversión en planificación, infraestructura y conocimiento, para que el agua sea impulsora no solo de la agricultura, sino también de otros sectores”, subrayó Guerra.

Menos presupuesto

El presupuesto para el Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible, apoyo a la producción agrícola, pecuaria e hidrología fue modificado este año y se le retiraron Q18.2 millones.

Al respecto, el Maga señaló que el 90% de los proyectos de la Dirección de Infraestructura Productiva se trabajaron bajo la modalidad de dotación de insumos mediante licitación, pero las empresas oferentes no cumplieron con los requisitos establecidos, por lo que las juntas de recepción no adjudicaron los eventos. Debido a ello, “se vio la necesidad de realizar una reprogramación presupuestaria”.

El ministerio informó que el presupuesto del 2026 para fortalecer la administración del agua será de Q20 millones, destinado al programa de dotación de insumos, mientras que Q100 millones estarán asignados para inversión.

La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) señaló que este año el Maga hizo recortes a varios programas, entre ellos, los relacionados con actividades clave para la producción de alimentos. Esto limita la producción agropecuaria y perjudica a familias en inseguridad alimentaria que dependen de la agricultura.

Según el análisis de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (CIF), actualmente 2.7 millones de guatemaltecos enfrentan dificultades para llevar un plato de comida a la mesa. Esta condición se mantendrá hasta febrero del 2026, y en marzo se estima que el número aumente a 2.8 millones.