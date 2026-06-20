Marcha de la diversidad se lleva a cabo en Antigua Guatemala entre desacuerdos con la comuna

Integrantes de la marcha de la diversidad sexual efectuaron este sábado 20 de junio una caminata en Antigua Guatemala, en medio de desacuerdos con las autoridades municipales por el uso de espacios del Centro Histórico.

Desde horas previas al inicio de la actividad se observó presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y policías municipales en los accesos a la ciudad colonial. También acudieron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La caminata comenzó a las 13 horas en el ingreso a Antigua Guatemala que conecta con San Lucas Sacatepéquez. En el lugar fue instalado un dispositivo de seguridad integrado por agentes municipales y efectivos de la PNC.

Al llegar al ingreso de la ciudad, los participantes encontraron restricciones para acceder al Centro Histórico. Según se informó, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) impedía el ingreso de la actividad a ese sector, luego de que la Municipalidad de Antigua Guatemala negara la autorización para el evento.

Ante esta situación, la marcha continuó su recorrido por el perímetro del casco urbano sin ingresar al Centro Histórico.

Durante la actividad, un grupo de participantes logró ingresar por otro acceso; sin embargo, posteriormente regresó al recorrido principal. Algunos asistentes indicaron que la acción tenía como objetivo demostrar que podían acceder al área restringida.

Más tarde se registró un segundo intento de ingreso al Centro Histórico, aunque las restricciones continuaron.

A las 14 horas, organizadores y participantes indicaron que la caminata había concluido. No obstante, algunas personas intentaron ingresar a actividades culturales que se desarrollaban en el Centro Histórico. Los accesos permanecían cerrados mediante vallas y bajo resguardo de agentes municipales.

En uno de los accesos al Parque Central se produjo una discusión que derivó en un altercado. Durante el incidente, policías municipales sometieron a un extranjero que exigía el ingreso de los participantes al área restringida. Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de esa persona.

La actividad se desarrolló bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad y en medio de la controversia entre activistas y autoridades municipales por el acceso al Centro Histórico de Antigua Guatemala.